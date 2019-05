Von wegen Wonnemonat: Restwoche bleibt regnerisch und kalt

Die Temperaturen pendeln sich bei 15 Grad ein - vor 0 Minuten

NÜRNBERG - Der Wonnemonat Mai zeigt uns derzeit die kalte Schulter. Statt Sonnenschein beschert uns der Wettergott in den kommenden Tagen weiterhin Schauer und Sturmböen. Am Donnerstag warnt der fränkische Wetterochs in der Region außerdem vor Gewittern.

+++ Der Donnerstag kommt ähnlich trist daher: Regen und Wolken bestimmen das Wetter. Die Temperaturen liegen erneut bei rund 15 Grad.

+++ Immerhin der Freitag bringt dann ein wenig Abwechslung in den Trend. Die Höchsttemperaturen liegen bei 16 Grad und es wird sonnig.

+++ Ein kleines Tief bringt am Samstag schauerartige Regenfälle und Gewitter. Maximal klettert das Quecksilber auf 15 bis 17 Grad.

Quellen: nordbayern.de / wetterochs.de / wetter.de / wetter.com