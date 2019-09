Vor Herbstbeginn: Sonniges Wochenende in Franken

Temperatursturz am Montag - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Jede Menge Sonnenschein und kein Regen - Das Wetter zeigt sich dieses Wochenende von seiner besten Seite. Doch die schönen Aussichten währen nicht lange: Schon am Montag brechen die Temperaturen ein.

+++ Der Samstag wird sonnig: Bei 22 Grad erwarten uns bis zu 12 Sonnenstunden. Es zeigt sich also den gesamten Tag über (fast) kein Wölkchen am Himmel - bis die Sonne untergeht, inzwischen schon um kurz nach 19 Uhr.

+++ Etwas anders sieht das schon am Sonntag aus: es bleibt den ganzen Tag über leicht bewölkt bei bis zu 23 Grad. Regnen soll es aber nicht.

+++ Pünktlich zum kalendarischen Herbstanfang schlägt am Montag das Wetter um. Der Himmel wird von Wolken dominiert, die den ganzen Tag für Regen sorgen. Die Temperaturen sinken auf maximal 15 Grad.

