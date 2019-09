"Vorsicht Schulkinder": Plakataktion zu Schulbeginn im Landkreis

Autofahrer sollen auf Kinder aufmerksam gemacht werden - vor 36 Minuten

NEUSTADT AN DER AISCH - "Vorsicht Schulkinder" mahnen plakative Appelle zur besonderen Aufmerksamkeit der Autofahrer zum Schulbeginn. Die Junge Union im Landkreis brachte sie in Neustadt, Bad Windsheim und Uffenheim im Umfeld der Grundschulen an.

Der CSU-Kreisvorsitzende Hans Herold würdigte JU-Kreisvorsitzenden Hubertus Saule, Stadträtin Jutta Bauereiß und ihren Fraktionskollegen Richard Dollinger sowie JU-Ortsvorsitzenden Martin Hufnagel (v. l.) für die Initiative zu „mehr Verkehrssicherheit auf dem Schulweg“ © Harald Munzinger



Seit über vier Jahrzehnten führt der JU-Landesverband die Plakataktion für "mehr Verkehrssicherheit auf dem Schulweg" durch, der sich die Junge Union in Neustadt im letzten Jahr anschloss. Gerade nach der verkehrsärmeren Zeit im August gelte es jetzt, die Autofahrer auf die Kinder aufmerksam zu machen, erklärte dazu der Jugendbeauftragte im Stadtrat, Richard Dollinger, bei der Plakatierung an den neuralgischen Punkten um die Grundschule in der Comenius- sowie in der Markgrafenstraße (Neues Schloss).

Mit dem JU-Kreisvorsitzenden Hubertus Saule, dem Neustädter Ortsvorsitzenden Martin Hufnagel und Stadtratskollegin Jutta Bauereiß fand er zum Start der Plakatierung besondere Anerkennung von CSU-Kreisvorsitzendem Hans Herold für die Initiative. Der Landtagsabgeordnete nannte sie auch als stellvertretender Landrat als "sehr wichtigen Beitrag zu unfallfreien Schulwegen", die man gemeinsam allen Schülern und insbesondere den ABC-Schützen wünschte.

Schnelle Wahrnehmung

Mit den auffälligen Plakaten „sollen die Autofahrer an die unerfahrenen Verkehrsteilnehmer erinnert und so zu einer rücksichtsvollen und aufmerksamen Fahrweise gemahnt werden“, ist es Ziel der JU-Aktion. Bei der werde der Appell „Vorsicht Schulkinder“ im Vorbeifahren schnell wahrgenommen, würdigte Jugendbeauftragter Richard Dollinger die gelungene optische Gestaltung der Plakate. Die Junge Union mahnt zugleich die Fußgänger, stets mit gutem Beispiel voranzugehen, was leider im Verkehrsalltag nicht immer der Fall sei.

Bei der Montage der ersten Plakate am Kreuzungspunkt Anbsbacher-Comeniusstraße wurde der von den Grünen im Zuge des Ausbaues der Ansbacher Straße geforderte Radschutzstreifen als „Horror für die Kinder“ kritisiert. Viel Lob gab es von MdL Hans Herold hingegen für die Initiative von CSU-Stadträtin Bauereiß und ihren Fraktionskollegen, die behindertenfreundliche Haltebucht für den Bus so anzulegen, dass dieser nicht – wie zunächst vorgesehen – auf der Fahrbahn stoppen muss. Zur Vermeidung damit verbundener Verkehrsbehinderungen und Unfallgefahren, dankte Herold Landrat Helmut Weiß für die Bereitstellung eines Streifens am angrenzenden Landkreisgrundstück.

hjm