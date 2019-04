Wald in Flammen: Komplizierter Einsatz am Steilhang

SCHWARZENBACH - Erneut hat die anhaltende Trockenheit einen Waldbrand zur Folge: In der Nähe von Schwarzenbach (Landkreis Hof) ist am Donnerstag ein Waldstück an einem felsigen Steilhang in Brand geraten. Die Bergwacht musste die rund 160 Einsatzkräfte unterstützen und sichern.

Die Einsatzkräfte mussten während der Löscharbeiten durch ein Seil gesichert werden. Foto: NEWS5 / Fricke



Selten dürfte ein Einsatz die Feuerwehrleute im Landkreis Hof so gefordert haben wie dieser: Das Waldstück, das in Flammen stand, lag an einem felsigen Steilhang mit 160 Metern Höhenunterschied. Damit das Feuer überhaupt unter Kontrolle gebracht werden konnte, rückte die Bergwacht an, die die Einsatzkräfte abseilte und absicherte. "Das Gelände hier ist sehr unwegsam, das erschwert unsere Löscharbeiten enorm", sagte der Pressesprecher der Feuerwehren im Landkreis Hof, Sascha Ploss, gegenüber der Nachrichtenagentur News5.

Am Ende gelang es den 160 Einsatzkräften von Feuerwehr, Bergwacht und Rettungsdienst, die Flammen zu besiegen. Immer wieder hat das trockene, warme Wetter der vergangenen Tage Waldbrände zur Folge gehabt.

