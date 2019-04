Waldbrand in Thüringen: Feuerwehr aus Bayern löscht

An einem Steilhang bei Bad Lobenstein kämpfen 120 Feuerwehrleute gegen die Flammen - vor 1 Stunde

BAD LOBENSTEIN - Einen großen Waldbrand am Bleiloch-Stausee in Thüringen löschen auch Feuerwehrleute aus Bayern. An einem Steilhang bei Bad Lobenstein kämpfen 120 Feuerwehrleute gegen die Flammen, einige davon aus Töpen, Lichtenberg und Selb in Oberfranken.

Ein Polizeihubschrauber hilft mit, einen Brand im Wald an der Bleilochtalsperre in Thüringen zu löschen. Neben Feuerwehrkräften aus dem Saale-Orla-Kreis sind auch Rettungskräfte und Technisches Hilfswerk aus Oberfranken im Einsatz. © Bodo Schackow, dpa



Rund 13 Hektar Fläche seien in dem Gebiet von dem Feuer betroffen, heißt es. Der Brand war an dem aufgestauten See der Saale erstmals am Ostersonntag auf rund 2000 Quadratmeter Fläche ausgebrochen und am Montagnachmittag zunächst gelöscht worden.

Am Dienstag war der Brand jedoch wieder aufgeflammt. Das Landratsamt des Saale-Orla-Kreises rief den Katastrophenfall aus. Menschen seien nicht in Gefahr. Anwohner wurden gebeten, Fenster und Türen der Häuser geschlossen zu halten.

