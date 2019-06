Waldbrandgefahr in der Region: So schützen Sie sich

DWD spricht höchste Warnung aus - vor 59 Minuten

NÜRNBERG - Alle Jahre wieder steigt im Sommer auch die Waldbrandgefahr. Besonders am Sonntag ist das Risiko groß. Wir verraten Ihnen, wie Sie die Gefahr eines versehentlichen Feuers minimieren.

Schon eine achtlos weggeworfene Zigarette kann einen ganzen Wald in Brand setzen. © Julian Stähle, dpa



Schon eine achtlos weggeworfene Zigarette kann einen ganzen Wald in Brand setzen. Foto: Julian Stähle, dpa



Temperaturen um die 30-Grad-Marke, strahlender Sonnenschein und kein Ende in Sicht: Die Region bekommt den Hochsommer in seiner vollen Kraft zu spüren. Doch während Mensch und Tier der Überhitzung mit einem Sprung ins kühle Nass und ausreichend Flüssigkeitszufuhr entgegenwirken können, heizen sich die Böden in Wald und Wiese immer weiter auf und trocknen aus. Die Folge ist eine erhöhte Grasland- und Waldbrandgefahr.

Besonders am Sonntag ist das Risiko hoch - hier werden Temperaturen bis zu 35 Grad erwartet. Nordbayern ist laut Angaben des Deutschen Wetterdienstes stark gefährdet. Für alle Messstationen der Region befindet sich der Gefahrenindex mindestens auf der zweithöchsten Stufe.

Mit den Temperaturen steigt auch die Waldbrandgefahr. Besonders hoch ist das Risiko am Sonntag (oben rechts) in den lila gefärbten Bereichen. © Screenshot: DWD



Mit den Temperaturen steigt auch die Waldbrandgefahr. Besonders hoch ist das Risiko am Sonntag (oben rechts) in den lila gefärbten Bereichen. Foto: Screenshot: DWD



Vor allem während trockener Phasen wie dieser sollten Sie einige Tipps befolgen, um die Brandgefahr zu minimieren:

Eigentlich selbstverständlich: Entzünden Sie kein Feuer und rauchen Sie nicht im Wald oder in einer Entfernung von weniger als 100 Metern. Auch Zigarettenkippen dürfen nicht einfach weggeworfen werden.

Lagerfeuer außerhalb der Verbotszone müssen ordnungsgemäß beaufsichtigt und gelöscht werden, besonders bei Funkenflug.

Auch Glas kann durch den Brennglaseffekt ein Feuer entfachen, weshalb Sie keine Scherben oder Flaschen im Wald zurücklassen sollten.

Fahrzeuge sollten nur auf ausgewiesenen und befestigten Flächen abgestellt werden, da durch überhitzte Fahrzeugteile Brände entstehen können.

Wenn Sie einen Brand entdecken, rufen Sie sofort den Feuerwehrnotruf unter der Nummer 112 an.

amh