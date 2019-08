Wanderreporter Traktor-Taxi

Wanderreporter Micha wurde gesucht und gefunden. In Gerolfingen wartete ein spezieller Service - vor 1 Stunde

GEROLFINGEN - Ich habe dich auf Facebook gesehen und bin hierhergefahren

Micha war kurz vor dem Ende seiner Tour gerade auf der Suche nach dem schnellsten Weg zur Unterkunft, als ein Traktor anhielt. Manfred Geifes (2. v. l.) und seine Enkelkinder Moritz (2. v. r.), Klara und Fynn nahmen ihn mit auf seinen letzten Metern. © Foto: Micha Schneider



Dass ich die schwierigste Aufgabe als Wanderreporter erst nach meiner viertägigen Tour noch vor mir haben würde, hätte ich beim besten Willen nicht gedacht. Ein Highlight heraussuchen und darüber schreiben? Kein Problem. Dachte ich jedenfalls. Doch schon auf der Rückfahrt aus Dürrwangen, meinem Zielort, wurde mir klar: Das eine Highlight gibt es eigentlich gar nicht. Denn so ziemlich aus jeder einzelnen Begegnung konnte ich als Neuling in der Region etwas mitnehmen. Und wenn es nur die Auskunft über den besten Schleichweg zum Etappenziel war.

Das Highlight waren also einfach die unzähligen, spontanen Gespräche mit Menschen, die ich als Startläufer der diesjährigen Wanderreporter-Tour hatte. Mal am Feldweg, mal auf dem Balkon eines Hauses, mal in einer Gaststätte.

Aber dennoch: Zwei dieser Begegnungen sind mir besonders in Erinnerung geblieben. Am zweiten Tag wurde ich plötzlich hoch oben am Hesselberg von einem netten Radfahrer angesprochen. Peter Hölzlein erzählte mir, dass er sich tatsächlich nur wegen mir von Herrieden aus auf den Weg dorthin gemacht habe. "Ich habe mich heute Morgen gefragt, was ich machen soll, und dann habe ich dich bei Facebook gesehen. Du hast mich also auf die Idee gebracht hierherzukommen", sagte Hölzlein. Sein Kumpel Josef Brumberger nahm sich spontan Zeit, und einer gemeinsamen Fahrradtour stand nichts im Weg. Inklusive Treffen und Erinnerungsfoto mit dem Wanderreporter.

Zu jenem Zeitpunkt spätnachmittags am Berg hatte ich mich eigentlich darauf eingestellt, dass der Tag langsam aber sicher und ohne größere Erlebnisse ausklingen würde. Aber gerade in solchen Momenten passierte dann meistens doch irgendetwas total Unvorhersehbares.

Ein weiteres Beispiel: Als ich mich einen Tag später am Fuße des Hesselbergs abends erschöpft an einer eher unglamourösen Bordsteinkante am Rande des Gerolfinger Badeweihers niedergelassen hatte, um mich schlauzumachen, wo ich an diesem Tag überhaupt übernachten würde, hielt plötzlich direkt vor mir ein Traktor an. Die Besatzung: Manfred Geifes und seine drei Enkelkinder. "Wo wollen Sie hin? Wir nehmen Sie mit", sagte Geifes.

Sie befanden sich auf einer sogenannten "Ferienausfahrt" aus Erlangen, wo Manfred Geifes wohnt, nach Dillingen an der Donau, wo die Enkelkinder Moritz und Klara zu Hause sind. Den Traktor hat Opa Manfred seinem Enkel Moritz zu Weihnachten geschenkt, ich traf sie also sozusagen bei der "Überführungsfahrt" des Traktors. Mit Grillzeug, einer Kühltasche und Getränken an Bord. In meinem Zielort Gerolfingen legten sie nur einen Zwischenstopp ein, am nächsten Tag ging es direkt weiter. "Es macht richtig viel Spaß", sagte der begeisterte Grundschüler Moritz.

Mich setzten die vier ein paar Meter vor meiner Unterkunft ab und verabschiedeten sich. Es sollte allerdings nicht die letzte Begegnung mit den Traktor-Liebhabern bleiben: Im Landgasthof zum Roten Ochsen traf ich sie wieder. Bei Cordon bleu und Pommes erzählte mir der kleine Moritz, dass er später einmal Ingenieur bei Porsche werden will. Sein Cousin Fynn arbeitet bei der Schülerzeitung und will Lehrer werden.

Allzu lange konnten die vier allerdings nicht sitzen bleiben. Denn für sie ging es noch einmal hoch auf den Hesselberg. Abendstimmung genießen, natürlich mit dem Traktor. Für mich ging es stattdessen ins Bett. Denn eines wusste ich zur Halbzeit meiner Wanderreporter-Tour gewiss: Die nächste interessante Begegnung kommt bestimmt.