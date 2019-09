Wärme, Klettern, Action: Unsere Tipps für das Regen-Wochenende

Bei diesen Aktivitäten in der ganzen Region bleiben Sie trocken - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Nach dem warmen Sommer gönnt sich das gute Wetter eine kleine Pause und schickt uns stattdessen Regen, Wind und graue Wolken für das Wochenende. Deswegen muss man aber noch lange nicht in der Stube hocken bleiben - wir haben eine Sammlung von Tipps und Empfehlungen für Sie, von Nürnbergs spannendsten Escape-Rooms bis hin zu den tropischsten Thermen, mit denen Sie auch beim Regenwetter garantiert ein aufregendes Wochenende in Franken erleben.

Escape-Rooms

Haben Sie sich schon jemals vorgestellt, Sie würden wie Indiana Jones in einem alten, ägyptischen Grabmal festsitzen? Oder Sie würden mitten in eine Zombie-Apokalypse geraten und wären der einzige, der das Heilmittel beschaffen kann? In Nürnbergs Escape-Rooms ist das möglich - und noch vieles mehr.

Thermen

Wenn es draußen eklig wird, dann muss man es sich drinnen eben schön kuschelig und erholsam machen - oder aber man stattet einer der zahlreichen Thermen in der Region einen Besuch ab. Rutschen, Saunen und Wellenbad - da gerät der Regen doch glatt in Vergessenheit.

Sauna

Wer die lauen, warmen Monate schon vermisst, der fühlt sich vielleicht in einer warmen, dunstigen Sauna umso geborgener: Wenn man ohnehin schon eine der vielen Thermen in Franken besucht, kann man auch der Schwitzkammer einen Besuch abstatten. Doch Obacht: Dort herrschen einige strikte Benimmregeln!

Netflix

Was aber, wenn man bei dem Blick aus dem Fenster einfach keine Lust verspürt, das Bett, ja, geschweige denn das Haus zu verlassen? Kein Problem, auch dafür haben wir etwas in der Tipps-Kiste: Unsere Netflix-Empfehlungen. Darin haben wir die besten Serien des Streaming-Portals aufgelistet - vielleicht kennen Sie ja die ein oder andere davon noch nicht?

Kletterhalle

Die Kletterhalle in Neumarkt hat in diesem Jahr eröffnet und bringt die Adrenalin-Junkees in schwindelerregende Höhen. Aber auch in der Region gibt es immer mehr Plätze, an denen die fränkischen Klettermaxe und Klettermaximas nach Herzenslust an der Wand baumeln können - und zwar überdacht und im Trockenen. Hier mehr Infos.

Eisdiele

Trotz Regen haben die Eisdielen in Franken weiterhin ihre Pforten für die Schleckermäuler unter uns geöffnet. Für ein leckeres, erfrischendes Eis muss ja auch nicht unbedingt die Sonne scheinen - schließlich kann man auch gemütlich drinnen sitzen und seine Lieblingssorten schlemmen. Haben Sie schon das Schäufela-Eis probiert? Kein Witz, gibt's wirklich!

Brunchen

Warum nur ein Eis, wenn es doch von Frühstücksspeck, Obstsalat und Quiche alles sein kann? Brunchen schlägt an einem verregneten Sonntag gleich zwei Fliegen mit einer Klappe: Man trotzt dem schlechten Wetter und unternimmt etwas Schönes (und Nahrhaftes!) und muss außerdem nicht extra kochen, geschweige dann am Samstag im Regen nochmal zum Einkaufen gehen.

Burger

Für die Liebhaber von zarten Brötchen, von saftigem Fleisch, von knackigem Salat und von würziger Soße, dürfen natürlich auch unsere Burger-Tipps für Nürnberg nicht fehlen. Außerdem gibt es dort auch schmackhafte vegetarische Variationen - und zur Not funktioniert immer noch der Griff in die Frittenschale.

Kino

Und wer bei all den Tipps noch nichts für sich entdeckt hat, greift vielleicht auf die klassische Variante für Regentage zurück: Popcorn, Nachos, Softdrink und dazu ein guter, alter Leinwandstreifen. Hier finden Sie die aktuellsten Kinofilme - und alles, was es dazu zu wissen gibt.

