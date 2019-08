Wassereinbruch: S-Bahn-Verkehr in Münchner Innenstadt lahmgelegt

Rund 840.000 Menschen nutzen die S-Bahn pro Werktag - vor 1 Stunde

MÜNCHEN - Ein überfluteter Tunnelabschnitt hat am Dienstag den S-Bahn-Verkehr in der Münchner Innenstadt lahmgelegt. Das Wasser habe "auf einer Strecke von 150 Metern bis zu 50 Zentimeter hoch" gestanden, sagte ein Sprecher der Münchner Feuerwehr. 30 Kollegen waren seit dem Vormittag damit beschäftigt, das mehr als knietiefe Wasser abzupumpen.

Ein Münchner S-Bahn-Tunnel gespenstisch leer - ein Anblick, den man sonst nicht kennt. © Marco Krefting/dpa



Ein Münchner S-Bahn-Tunnel gespenstisch leer - ein Anblick, den man sonst nicht kennt. Foto: Marco Krefting/dpa



Es lief jedoch ständig weiteres Wasser in den Tunnel. "Ein Ende des Einsatzes ist noch längst nicht in Sicht", sagte der Feuerwehrsprecher am frühen Abend. Wie es zu dem Wassereinbruch in dem Gleisbereich kam, war zunächst noch völlig unklar. Auf den Münchner S-Bahn-Verkehr hatte der Wasserschaden massive Auswirkungen: Die sogenannte Stammstrecke konnte auch zum abendlichen Berufsverkehr noch nicht befahren werden. Diese Strecke verläuft weitgehend unterirdisch durch die Innenstadt. Täglich fahren rund 1000 Züge auf der Strecke. Laut Bahn gibt es nirgendwo in Europa mehr Verkehr auf zwei Gleisen. Rund 840.000 Menschen nutzen die S-Bahn pro Werktag.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

dpa