Wechselhaft und kälter: Herbstwetter erreicht Franken

Auf einen sommerlichen Montag folgt ein kühler Dienstag - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Auf ein traumhaftes Spätsommerwochenende folgt eine Kaltfront ab Dienstagabend. Sonnenfans können sich aber auf den Mittwoch freuen.

+++ Der Montag wird wechselhaft bei bis zu 25 Grad: im Lauf des Tages ziehen von Norden her Wolken auf, vormittags gibt es gebietsweise Nebel. Gegen Abend erreicht uns eine Kaltfront, am Abend und in der Nacht zum Dienstag kann es regnen.

+++ Am Dienstag stürzen die Temperaturen auf 19 Grad. Vereinzelt kann es in Franken und der Oberpfalz immer wieder regnen. Auch kleinere Windböen hält der September bereit. In der Nacht zum Mittwoch sinken die Temperaturen auf zwölf bis sieben Grad.

+++ Am Mittwoch wird es wieder freundlicher: bis zu 11 Sonnenstunden sagt wetter.com für Nürnberg voraus. Das Hoch, das uns zur Wochenmitte verwöhnt, soll nach Angaben des Wetterochs bis über das kommende Wochenende hinaus anhalten. Die Temperaturen steigen von 17 Grad am Mittwoch auf bis zu 24 Grad am Samstag und Sonntag.

Wolkenverhangen ist am Mittwoch (18.07.2012) der Himmel über einem Sonnenblumenfeld bei Üttingen (Unterfranken). Weiterhin wechselhaft ist das Wetter in Bayern. Foto: Karl-Josef Hildenbrand dpa//lby © Karl-Josef Hildenbrand/dpa



