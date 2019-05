Wechselhaftes Wetter: Am Samstag kracht es gewaltig

Warnung vor schweren Gewittern für den Samstagabend - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Nach einem kurzen Gastspiel verabschiedet sich der Frühling am Samstag schon wieder: Schwere Unwetter und ein wolkenverhangener Himmel laden nicht zum Verweilen im Grünen ein.

+++ Temperaturen um die 20 Grad-Marke wären eigentlich perfekt für diesen sommerlichen Samstag - allerdings warnt wetter.de ab dem späten Nachmittag vor schweren Gewittern. Ab etwa 20 Uhr klart es dann wieder auf.

+++ Am Sonntag sieht es wettertechnisch wieder besser aus: Es bleibt zwar größtenteils bewölkt, dafür aber trocken und mit bis zu 22 Grad angenehm warm. Die idealen Gegebenheiten also, um einem der lokalen Biergärten einen Besuch abzustatten.

+++ Die Woche startet am Montag ähnlich, wie sie am Sonntag geendet hat, bevor dann für Dienstag Regen und nur noch 15 Grad vorhergesagt sind.

Quellen: nordbayern.de / wetterochs.de / wetter.de / wetter.com

