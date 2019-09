Wegen Matsch: Bayern 3 sagt Dorffest im Allgäu ab

Bühne kann wegen des Regens nicht fertig aufgebaut werden - vor 4 Minuten

UNTERTHINGAU - Das für Sonntag geplante Bayern-3-Dorffest in Unterthingau (Landkreis Ostallgäu) mit Zehntausenden erwarteten Besuchern und Auftritten der Musiker Lena, Wincent Weiss und Sido fällt wegen zu viel Niederschlag aus.

Im vergangenen Jahr feierten 80.000 Menschen bei strahlendem Sonnenschein auf dem Bayern 3-Dorffest in Bubenheim. © Patrick Shaw



Im vergangenen Jahr feierten 80.000 Menschen bei strahlendem Sonnenschein auf dem Bayern 3-Dorffest in Bubenheim. Foto: Patrick Shaw



"Es hat im Allgäu schon viel geregnet und es regnet am Wochenende weiter", teilte der Radiosender des Bayerischen Rundfunks (BR) am Freitag mit. Die Bühne für die kostenlose Feier unter offenem Himmel am Ortsrand der schwäbischen Gemeinde könne wegen des Matschs nicht fertig aufgebaut werden und die Parkplätze seien nicht mehr befahrbar. Die Entscheidung sei in Absprache mit den Behörden und auf Empfehlung der Polizei gefallen.

Im vergangenen Jahr waren nach BR-Angaben rund 80.000 Menschen zum Dorffest nach Treuchtlingen (Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen) gekommen.

Bilderstrecke zum Thema Bayern-3-Dorffest: Sunrise Avenue bringen Bubenheim zum Beben Rund 80.000 Menschen pilgerten am Samstag zum Bayern-3-Dorffest nach Treuchtlingen, um Headliner Sunrise Avenue live zu erleben. Leadsänger Samu Haber heizte den Fans mit seiner Gitarre ordentlich ein - die "Hollywood Hills" holte er definitiv nach Mittelfranken.



dpa