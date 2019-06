Über 100 automobile Schmuckstücke waren am Wochenende beim Altmühltal Classic Sprint im Weißenburger Land zu erleben. Sowohl am Samstag, als auch am Sonntagvormittag kurvten Bentleys, Jaguar, Alfa Romeo, Mercedes, Ferrari, Chrysler und Co. durch die Region und waren unter anderem auf er Wülzburg zu bestaunen. Wetterpech hatte die Oldtimerrallye am Sonntagmorgen beim Le-Mans-Start am Weißenburger Marktplatz. © Robert Renner