In Weißenburg kam am Samstag Musik aus dem Wald. Die Naturbühne Bergwaldtheater war Schauplatz des Heimspiel-Festivals, das Bands aus ganz Deutschland und ganz unterschiedlichen Genres unter sein Laubdach bringt.

Er war einmal mehr eine der größten Breitensportveranstaltungen in der Region – der Weißenburger Altstadtlauf. In seiner 29. Auflage erlebte er mit über 960 Läufern einen neuen Teilnehmerrekord. Zum Gelingen trugen auch das ideale Wetter und die schöne Stimmung bei, die vor allem im Start- und Zielbereich in der Luitpoldstraße herrschte. Dort wurde auch ein buntes Rahmenprogramm geboten. Der TSV 1860 Weißenburg und der Verein Pro-Leichtathletik, die über 100 Helfer im Einsatz hatten, waren als Veranstalter rundum zufrieden. Den Hauptlauf gewann der Läufer-Cup-Führende Peter Riccardo Santagati (Team twentysix). Bei den Frauen lag Larissa Korn (LG Erlangen) vorne. Beim Hobbylauf siegten Verena Goldfuß (Eintracht Kattenhochstatt) und Johannes Linner (Geh-Punkt). Stadtmeister wurden Tina Moritz und Markus Liebhardt (beide Geh-Punkt). Bei den Staffeln waren Florian Halmheu, Johannes Weizinger und Florian Kohlmann von Arriba Göppersdorf am schnellsten unterwegs.