Zwei Tage lang waren die jungen Feuerwehrmänner und -frauen mit viel Kameradschaft und Leidenschaft bei der Sache und maßen sich beim 29. Kreisjugendfeuerwehrtag in Pappenheim in spaßigen Wettkämpfen.

"Lebendig – offen – bunt" ist das Mott der Lebenshilfe Altmühlfranken. Und genauso präsentierte sie sich bei ihrem 50. Jubiläum. Die Feier am Martin-Luther-Platz war ins Altstadtfest integriert und lockte viele Besucher an. Sie erlebten die faszinierende Musik von "blind & lame" genauso wie Auftritte der "Clowns vor Ort", verschiedener Gruppen der Lebenshilfe, wie den Tanzmäusen und den Jollipops.

So schön wie das Weißenburger Altstadtfest begonnen hat, so schön ist es am zweiten Tag weitergelaufen. Nachmittags ließen die Besucherzahlen zwar etwas zu wünschen übrigen, weil es in der Stadt zu heiß war. Dennoch wurde bei Weißenburg sucht den Superstar, beim Einzug des Schweppermanns, bei der Altstadtfestwette der Evangelischen Jugend, beim Jubiläum "50 Jahre Lebenshilfe Altmühlfranken" und an vielen anderen Stellen etliches geboten. Abend dann quoll die Stadt aber vor Menschen fast über. "The chubby hedgehoes", "Aeroplane" und viele weitere Musiker sorgten für beste Stimmung.