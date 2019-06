Am 13. und 14. Juli findet am WakePark auf der Badehalbinsel Absberg das Heimatrausch-Festival statt. An zwei Tagen gibt es für Sportinteressierten und Familien die Möglichkeit, viele Trendsportarten im Outdoorbereich auszuprobieren.Die Bandbreit erreicht von Wakeboarden über Skiken bis hin zu Segeln, Klettern oder Bogenschießen.