317 Kinder und damit so viele wie seit Jahren nicht mehr, haben sich an der Kinderbelustigung der Weißenburger Kirchweih beteiligt. In sieben Disziplinen maßen sie sich auf dem Festplatz: Rollerrennen, Puppenwagenfahren, Kerzentauchen, Eierkaufen, Sackhüpfen, Bobbycarrennen und Rollbrettrennen. Überhaupt war zum Tag der Kinder der Festplatz bestens besucht, viele nutzten die vergünstigten Preise an den Fahrgeschäften und Ständen. © Robert Renner

FC/DJK Weißenburg besiegte TSV-Zweite Packendes Derby vor 280 Zuschauern am Weißenburger Lehenwiesenweg: Der FC/DJK setzte sich im Lokal- und Kirchweihderby mit 3:2 gegen den TSV 1860 II (U23) durch. Jochen Schwenk (2) und Raffael Rill (Elfmeter) hatten die Gastgeber mit 3:0 in Führung gebracht, Bastian Forster sorgte mit einem Doppelpack in der Schlussphase noch für ein wenig Spannung.

Nasse Pfoten: So war das Hunderennen auf der Weißenburger Kirchweih Diesmal gab es nasse Pfoten: Zum traditionellen Hunderennen hatte sich Regen am Weißenburger Kirchweihplatz eingestellt. Trotzdem fanden sich aber nicht weniger Vierbeiner als sonst ein. Eingeteilt in die Kategorien klein, mittel und groß jagten sie über die Rennstrecke am Festplatz- ein tierisches Vergnügen, zu dem trotz des Wetters auch etliche Stammzuschauer kamen.

Nackte Tatsachen: Stripperalarm auf der Ladies Night in Weißenburg Die Ladies Night ist und bleibt das Erfolgskonzept des Weinzelts auf der Weißenburger Kirchweih, die Veranstaltung war wie jedes Jahr sehr gut besucht. Nackte Männer und Modenschau - anscheinend will Frau nicht mehr. Zumindest nicht an diesem Abend.