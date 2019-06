Burning Beach: Beste Laune trotz Sturm am Campingplatz

ALLMANNSDORF - Am Brombachsee in Allmannsdorf brennt und bebt es dieses Wochenende. Nicht weil Waldbrandgefahr herrscht, sondern wegen des Electrofestivals Burning Beach. Der Startschuss auf dem Campingplatz fiel bereits am Donnerstag. Bis Sonntag wird in Allmannsdorf gefeiert.

Am Donnerstagabend wurde vor der Arche schon kräftig gefeiert, am Freitag startete dann das Festival offiziell, das noch bis Sonntag dauert. © Foto: Leah Mühlöder



Am Donnerstag trudelte die Feiergemeinde aus ganz Süddeutschland langsam am Brombachsee ein. Doch gerade, als an allen Ecken und Enden auf dem Campingplatz fleißig gebaut wurde, kam gefühlte Windstärke neun und eine amtliche Unwetterwarnung in die Quere.

Noch bevor es richtig losgegangen war, musste der Zeltplatz das erste Mal geräumt werden. Die Veranstalter versuchten, die Festivalbesucher wieder in die Autos zu bewegen – was eher mäßigen Erfolg hatte. Denn die Feierfreudigen ließen sich die Stimmung nicht verderben und starteten die Party kurzerhand bei Regen, Blitz und Donner inmitten der geparkten Autos. Tanzen und Anstoßen lässt sich eben überall.

Nach zwei Stunden spielerisch überbrückter Wartezeit ging es endlich los und seitdem wummert der Bass am See – fast durchgehend, versteht sich. Zuerst auf der Terrasse der Arche, wo Max del Sol & Trockendock Crew, Jesper Mauerhoff und Milan Milano das Aufwärmprogramm übernahmen. Anschließend wurde auf dem Campingplatz jeder Zelter sein eigener DJ und gab die eigenen Musikvorlieben zum Besten. So kann das Wochenende weitergehen.

Regen, Wind und Wetter kam den Burning-Beach-Gängern am Donnerstagabend dazwischen, als der Camingplatz geöffnet wurde. Der guten Laune tat das aber keinen Abbruch. © Foto: Leah Mühlöder



Am Freitag öffnete dann ab 14 Uhr auch das Festivalgelände und man durfte sich unter anderem mit dem Brasilianer Victor Ruiz und der Techno-Ikone Sven Väth auf zwei internationale Top-DJs freuen. Am Samstag öffnet das Festivalgelände bereits um 12 Uhr. Höhepunkte sind unter anderem Fritz Kalkbrenner und Dominik Eulberg und natürlich das Festivalgelände direkt am Strand des Großen Brombachsees. Tagestickets für Kurzentschlossene gibt es noch an der Abendkasse des Festivals in Allmannsdorf.

