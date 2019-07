Das Ellinger Altstadtfest sauber gefeiert

Trotz mehrerer Regenschauer sind am Ende alle Beteiligten zufrieden - vor 10 Minuten

ELLINGEN - Das Hoffen und Beten hat nichts genutzt: Das Ellinger Altstadtfest hat es ganz schön verregnet. Doch davon ließen sich die Ellinger den Spaß nicht verderben.

Die Taekwondo-Gruppe der TSG Ellingen simulierte auf der Bühne des Altstadtfestes eine handfeste Schlägerei. © Foto: Peter Schafhauser



Dabei sah am Samstag alles noch ganz passabel aus. Im Nachmittagssonnenschein begrüßte Bürgermeister Walter Hasl die Besucher des 17. Altstadtfestes. Das zog sich wie ein Wurm zum zweiten Mal durch die gesperrte Pleinfelder Straße. Die Vereine öffneten ihre Buden, Bänke und Tische in der Straßenmitte füllten sich und Domvikar Dr. Thomas Stübinger bat zum ökumenischen Singen: "Es muss nicht immer richtig sein, aber vor allem bitte laut!" Das funktionierte und bis dahin herrschte eitel Freude.

Doch schon bald kündigte Gewittergrollen den ersten heftigen Schauer an. Nur ganz Unverdrossene hielten unter Schirmen durch. Diese Tapferkeit wurde belohnt, irgendwann drehte jemand den Hahn oben zu, und nach und nach füllten sich die Bänke wieder. Belohnt wurden die Beharrlichen wie die Neuankömmlinge zunächst mit romantischen Volksliedern der "Harmonie".

Die „Müllfrauen“ der Kolpingsfamilie war eine der vielen Gruppen, die beim Ellinger Altstadtfest für Kurzweil sorgten. © Foto: Peter Schafhauser



Den Kontrapunkt dazu setzten die "Müllfrauen" der Kolpingsfamilie: Die kamen in ihren orangefarbenen Warnwesten so richtig in Fahrt. Ihr fetziger Hardrock mit Besen, Schaufeln und Eimern war der erste echte Hammer. Einen starken Auftritt legte auch "Al Farrashat . . ." aus Weißenburg hin. Zu orientalischen Klängen bewegten sich die farbenprächtig gekleideten Bauchtänzerinnen mit anmutigem Hüftschwung – Szenen wie aus Tausend und einer Nacht.

Und immer wieder der Blick zum Regenradar. Es blieb die Spannung zwischen Warten, Bangen und Hoffen. Denn klar ist, solche Wetterkapriolen können ein Fest zerreißen. Andrea Krahle jedoch, die als Hauptverantwortliche seit 14 Jahren dabei ist, sah das gelassen: "Jeder Regenguss kostet zwar Publikum, aber die Ellinger kommen wieder." Und sie sollte recht behalten.

Hart im Nehmen: Die Gäste beim Ellinger Altstadtfest zeigten trotz der Regenschauer Durchhaltevermögen. © Foto: Peter Schafhauser



Etliche nahmen nach dem nächsten Guss wieder auf den Bänken Platz, andere flanierten erst mal die Budenmeile entlang – auf der Suche nach Passendem für das leibliche Wohl. Voll wurde es vor allem am trockenen Sonntagmorgen zum Frühschoppen. Da stellte sich der Handwerkermarkt auf der Pleinfelder Straße vor und die Combo der Deutschordenskapelle unterhielt Besucher und Anwohner mit flotten Stücken. Was sich oben wieder zusammenbraute, kümmerte allmählich niemanden mehr. Fatalistisch nahm man die Schauer hin.

Sportlich heftig wurde es am Nachmittag. Da zeigte die Taekwondo-Gruppe der TSG Ellingen ihr Können. Harte Frauen und noch härtere Männer krachten diszipliniert auf den nassen Bretterboden, traten und hieben Bretter durch und simulierten am Ende eine Massenschlägerei – "wie das auf Festen so üblich ist", bemerkte Trainer Thomas Schaffrath süffisant. Sanfter ging es bei den jungen Sportakrobaten des UFC zu. Doch im Können stand die Kindergruppe mit ihren spektakulären Leistungen den Großen in nichts nach. Mit beeindruckenden Darbietungen begeisterte der Nachwuchs die zahlreichen kleinen und großen Zuschauer. Verdienten Applaus bekamen auch die Bodenkämpfer und die Aikido-Gruppe des UFC sowie die Jugend-Schautanz-Gruppe der KaGe Ellingen.

Vor zwei Jahren (das Altstadtfest in Ellingen macht immer ein Jahr Pause), so erinnert sich Andrea Krahle, spielte das Wetter traumhaft mit. Dass heuer weniger Besucher kamen, ficht die Cheforganisatorin nicht an. Sie ist zufrieden, bekam sie doch von Vereinen und Gästen rückgekoppelt, dass es trotz des Wetters ein schönes, erfolgreiches Fest gewesen sei. Ausdrückliches Lob gab es für die Bauhof-Mitarbeiter: "Die haben einen tollen und fixen Job gemacht."

PETER SCHAFHAUSER