Unzufrieden mit sich selbst und mit dem Schiedsrichter: Die Ringer des TSV 1860 Weißenburg haben in ihrem ersten Heimkampf in der Bayernliga Nord eine 8:20-Niederlage gegen den AC Regensburg einstecken müssen. Die Ringer blieben dabei unter ihren Möglichkeiten, allerdings sahen sich die Weißenburger um Trainer Didi Hilpert bei einigen Kämpfen auch vom Kampfrichter benachteiligt. Fotos: Bastian Mühling

Am 1. September ist das Ausbildungsjahr 2019 offiziell gestartet. Wir haben die Fotos der neuen Azubis.

Ein schwerer Unfall ereignete sich am Montag auf der Bundesstraße 2 zwischen Weißenburg und Dettenheim: An der Ausfahrt am Markhof ist eine junge Frau mit ihrem Mini frontal mit einem Lastwagen zusammengestoßen. Die Frau und ihr jüngerer Bruder wurden bei dem Aufprall schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Die B2 musste komplett gesperrt werden.