Der Auftaktabend des Gutsfests in Ellingen ist bei herrlichem Sommerwetter und bester Publikumsstimmung vollends geglückt. Direkt neben dem Barockschloss, im Innenhof der Wirtschaftsgebäude, rockten Josh, die Donots und JBO die Mainstage. Im historischen Gewölbe des angrenzenden Ochsenstalls standen Some Sprouts, Folkshilfe und die Drunken Masters auf der Bühne, und zwischendrin erfreuten sich die Besucher an Straßenmusik und stillten ihren Hunger bei den Foodtrucks. © Miriam Zöllich