Derbyzeit in der Fußball-Bezirksliga Süd: Der TSV 1860 Weißenburg feierte einen knappen 2:1-Sieg gegen den SV Wettelsheim, der dadurch im Vergleich der Nachbarn zum vierten Mal in Folge leer ausging. Das Match vor 260 Zuschauern im Sportpark Rezataue lebte bei regnerischem Wetter mehr von Kampf und Spannung als von spielerischer Klasse.

Bausa, Joris sowie Dicht&Ergreifend sind die Headliner des Heimspiels 2019 im Weißenburger Bergwaldtheater. Das Festival eröffnet am 25. Mai die Saison im Bergwaldtheater. Bis zu 4000 Besucher sollen wieder in einer der schönsten Festival-Locations in Franken feiern. Das Weißenburger Tagblatt ist als Mitveranstalter mit an Bord.