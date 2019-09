Frischekur für St. Willibald in Weißenburg

Im Februar startet die Innensanierung der Pfarrkirche - vor 1 Stunde

WEISSENBURG - Abbröckelnder Putz an den Wänden, eine undichte Fußbodenheizung, abblätternde Farbe an Altar und Bänken: kein schönes Ambiente für den Sonntagsgottesdienst. Die Pfarrkirche St. Willibald in Weißenburg benötigt eine Innensanierung. Nun sind die Voruntersuchungen abgeschlossen, Sanierungsbeginn ist im Februar nächsten Jahres.

Die Willibaldskirche hat beinahe 150 Jahre auf dem Buckel. Architekt Rainer Hochreiter und Dekan Konrad Bayerle stecken bereits seit dem Vorjahr mitten in den Planungen. Nun sind die Voruntersuchungen beendet. Foto: Deborah Weber



Die größte buchstäbliche Baustelle sieht Dekan Konrad Bayerle in Wänden und Decken. Denn von ebenmäßig weißem Putz ist an manchen Stellen nicht mehr viel übrig – immerhin sind seit der letzten Renovierung beinahe 40 Jahre vergangen. Und die Pfarrkirche selbst hat schon fast 150 Jahre auf dem Buckel. Daher schreit auch die undichte Heizung nach einer Modernisierung, ebenso wie das Beleuchtungssystem und die Fenster. Auch die Bänke und der ehrwürdige Altar müssen aufgehübscht werden.

Modern wird‘s auch in der Audio-Ausstattung: Für die älteren Kirchenbesucher steht eine Hörschleife auf der Agenda. Eine solche ermöglicht es Menschen mit eingeschränktem Hörvermögen ungestört, klar und deutlich zuzuhören. Außerdem wären da noch eine digitale Liederanzeige und nicht zu vergessen die Orgel als musikalisches Kirchenherz.

Die Innenwände der Weißenburger Willibaldskirche schreien nach einer Renovierung. Startschuss ist im Februar nächsten Jahres. Foto: Deborah Weber



Die Grundregel: "Kleinigkeiten sind relativ – und in einer großen Kirche gar nicht mal so klein", schmunzelt Architekt Rainer Hochreiter, der mit der Planung betreut ist. Summiert man all diese großen Kleinigkeiten zusammen, beläuft sich der Kostenvoranschlag auf rund 960 500 Euro. Wie hoch die Zuschüsse von kirchlicher und staatlicher Seite ausfallen, bleibt momentan noch abzuwarten: Falls die Diözese grünes Licht gibt, liegt der Mindestzuschusssatz bei 25 Prozent, je nach Bedürfigkeit der Gemeinde auch höher. Die Diskussionen darüber finden momentan in Eichstätt statt.

Fest steht, dass die Kirche auf Spenden angewiesen sein wird: "Jede einzelne Gabe ist sinnvoll, wir freuen uns über jeden Euro", betont Bayerle. Auf dem Kirchgeldzettel prangen daher oben neben der Bischofsmütze auch Farbeimer, Malerrolle und Pinsel. Der Startschuss für die Voruntersuchungen fiel bereits im Vorjahr, diese zogen sich dann jedoch länger als erwartet.

Grund dafür ist laut Bayerle die hohe Zahl beteiligter Institutionen: Das Mitspracherecht reichte von diversen kirchlichen Gremien bis hin zu staatlichen Behörden wie dem Landesamt für Denkmalpflege. Konsequenz: langwierige Absprachen. Anschließend mussten noch ein Kirchenrestaurator sowie Fachleute von TÜV-Süd anrücken, um das Ausmaß des baufähigen Zustands unter die Lupe zu nehmen und erste Kosten zu prognostizieren. Doch nun ist der Sanierungsbeginn in trockenen Tüchern, ab Februar müssen die Bänke den Baugerüsten weichen.

Mit Rücksicht auf jene Kirchenbesucher, die nicht mehr so gut zu Fuß sind und vielleicht sogar einen Rollator benötigen, überlegt die Gemeinde, den Sonntagsgottesdienst während der Bauzeit in der Kapelle des Caritas-Seniorenheims nebenan abzuhalten. Der übrige Kirchenbetrieb soll in der Heilig-Kreuz-Kirche stattfinden.

Dauern soll die Renovierung laut Hochreiter mindestens ein Dreivierteljahr. Optimistische Zielvorstellung wäre, den Weihnachtsgottesdienst 2020 wieder in der Willibaldskirche abzuhalten.

DEBORAH WEBER