"Geo-Zentrum Solnhofen" will Impulse setzen

Rotary will das Museum Solnhofen und den Archeopteryx-Fundort Langenaltheim besser in Szene setzen - vor 1 Stunde

SOLNHOFEN - Mit einem "Geo-Zentrum Solnhofen" will der neue Präsident des Rotary Clubs Weißenburg, Dr. Martin Röper, für eine verstärkte finanzielle Unterstützung und größere öffentliche Aufmerksamkeit des einzigartigen Bürgermeister-Müller-Museums in Solnhofen sorgen.

Dr. Martin Röper, Museumsleiter und neuer Präsident von Rotary Weißenburg, hat das Projekt „Geo-Zentrum Solnhofen“ auf den Weg gebracht. © Foto: Museum Solnhofen



Die Clubversammlung von Rotary Weißenburg hat das neue Präsidentenprojekt "Geo-Zentrum-Solnhofen" jetzt einstimmig beschlossen. Röper ist Nachfolger von Präsident Prof. Ulf Emmerich und seit 2002 wissenschaftlicher Direktor des Museums Solnhofen. Als Konservator und Archäopteryx-Kurator genießt er einen hervorragenden internationalen Ruf.

Das Projekt umfasst einen neuen ausführlichen Führer (als E-Book und Printausgabe) und einen Flyer sowie einer Ortstafel für den Tourismus. Das Geo-Zentrum, das auch von Bürgermeister Manfred Schneider und dem Gemeinderat unterstützt wird, soll werbewirksam vier regionale und geotouristische Highlights präsentieren: das Bürgermeister-Müller-Museum, die Felsengruppe Zwölf Apostel mit dem Altmühltal-Panoramaweg, den nahe gelegenen Hobbysteinbruch und den Führungssteinbruch des Museums am Erstfundort des Archäopteryx "Kalke Platte" in Langenaltheim.

Flyer und Buch sollen pünktlich zum 50-jährigen Jubiläum des Museums im kommenden Frühjahr erscheinen. Das Buch entsteht in Zusammenarbeit mit dem Schrenk-Verlag in Röttenbach, der Flyer in Kooperation mit dem Verlag Braun & Elbel in Weißenburg. Das Buch bildet einen Regionalführer und enthält jeweils 45 Text- und 45 Bildseiten, die Auflage beträgt 1000 Exemplare, der Preis soll unter neun Euro liegen.

Der Vertrieb liegt in der Verantwortung des Museums, dem auch der gesamte Erlös zugutekommt, nachdem die gesamten Entstehungskosten vom Rotary Club übernommen werden. Als Autor verzichtet Röper auf ein Autorenhonorar und Bildrechte. Das Museum wird von den Solnhofener Bürgern getragen und ist gemeinnützig.

170 000 Euro Defizit pro Jahr

Das derzeitige jährliche Defizit beträgt 170 000 Euro. Ein Betrag, der in Zukunft kaum mehr durch die Gemeinde allein geleistet werden kann, auch nicht durch den bestehenden engagierten Förderverein.

Das Motto von Rotary International lautet in diesem Jahr "Die Welt verbinden". Das Motto des Rotary Clubs Weißenburg lautet "Rotary verbindet die Region", meint der neue Clubpräsident und erklärte, warum sich Rotary für das Geo-Zentrum Solnhofen starkmachen will. Röper: "Heimat erscheint als ein positives Gefühl, stolz auf das Besondere der Region zu sein, in der man aufwächst und lebt. In unserer Heimat können wir mit unserem Club dazu beitragen, die einzigartigen Schätze im Landkreis und der Region Altmühlfranken als gemeinsames Natur- und Kulturerbe fest im Bewusstsein der Bevölkerung zu verankern."

Der Clubpräsident hat mit "Rotary Regional" ein neues Amt geschaffen, das von Horst Lechner ausgeübt wird. Mit dem Geo-Zentrum Solnhofen soll auch der Ruf von Langenaltheim als Entdeckungsort des wohl berühmtesten Fossils der Erde ausgebaut werden, erklärte Museumsleiter Röper.

Das Bürgermeister-Müller-Museum hat durch den Besitz zweier Originale des in der Region gefundenen Urvogels Archäopteryx einen weltweiten Ruf erlangt. Seine geografische Randlage in der ländlich strukturierten Gegend des innerbayerischen Dreiländerecks wie auch geopolitisch erschwert einen größeren Bekanntheitsgrad, obwohl es als regionales Schwerpunktmuseum für Westmittelfranken auch internationalen Ruf und Zulauf besitzt. Den will der Rotary Club Weißenburg durch das "Geo-Zentrum Solnhofen" noch weiter ausbauen.

Schließlich garantierten die bereits bestehenden fachlichen Anbindungen an die Bayerische Staatssammlung für Paläontologie und Geologie München und an das Dinosaurier-Freiluftmuseum Altmühltal in Denkendorf sowie eine enge Kooperation mit dem Wyoming Dinosaur Center in den USA eine solide Vernetzung des Museums in Solnhofen regional wie international. Röper und der Rotary Club Weißenburg hoffen, dass das "Geo-Zentrum Solnhofen" zu einem dauerhaften Erfolg wird und es als identitätsstiftendes Projekt die Regionalität von der Steinregion und ganz Altmühlfranken mit der Internationalität des Museums verknüpfen kann.