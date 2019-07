So schön wie das Weißenburger Altstadtfest begonnen hat, so schön ist es am zweiten Tag weitergelaufen. Nachmittags ließen die Besucherzahlen zwar etwas zu wünschen übrigen, weil es in der Stadt zu heiß war. Dennoch wurde bei Weißenburg sucht den Superstar, beim Einzug des Schweppermanns, bei der Altstadtfestwette der Evangelischen Jugend, beim Jubiläum "50 Jahre Lebenshilfe Altmühlfranken" und an vielen anderen Stellen etliches geboten. Abend dann quoll die Stadt aber vor Menschen fast über. "The chubby hedgehoes", "Aeroplane" und viele weitere Musiker sorgten für beste Stimmung.

Das Weißenburger Altstadtfest hatte einen guten Auftakt. Bei lauen Temperaturen saß es sich herrlich an den zahlreichen Veranstaltungsorten in der Stadt. Egal ob im Römischen Weingarten, im Stadtgraben am Ellinger Tor, in der Luitpoldstraße, wo die "Timetravellers" rockige Legendoldies spielten, am Marktplatz mit Musik von "The Soulbreaker", an der Blaulichtbar der Feuerwehr am Gotischen Rathaus oder sonst wo – überall wurde friedlich und fröhlich gefeiert.