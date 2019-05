Viele Zuschauer, viel Einsatz und viel Spannung: Das erste Relegationsspiel um den Aufstieg in die Fußball-Landesliga lockte 750 Zuschauer in den Sportpark Rezataue. Der gastgebende TSV 1860 Weißenburg gewann knapp aber verdient mit 2:1 gegend en FSV Stadeln. Ein Ergebnis, das alle Möglichkeiten für das Rückspiel der beiden mittelfränkischen Bezirksliga-Vizemeister am Sonntag, 26. Mai, um 16 Uhr in Stadeln offen lässt.