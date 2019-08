Diesmal gab es nasse Pfoten: Zum traditionellen Hunderennen hatte sich Regen am Weißenburger Kirchweihplatz eingestellt. Trotzdem fanden sich aber nicht weniger Vierbeiner als sonst ein. Eingeteilt in die Kategorien klein, mittel und groß jagten sie über die Rennstrecke am Festplatz- ein tierisches Vergnügen, zu dem trotz des Wetters auch etliche Stammzuschauer kamen.

Das Steinheben auf der Weißenburger Kirchweih ist Kult, was sich einmal mehr vor rund 4000 Zuschauern im Widmannschen Festzelt zeigte: In einem packenden Finale verteidigte Marcel Rothauszky aus Sontheim an der Brenz den Titel gegen Alexander Klinger aus Roth. Sechs Mal in Folge hob der Kraftsportler dabei den 210-Kilogramm-Brocken aus dem Podium. Unter den zwölf Teilnehmern waren auch zwei Frauenteams.