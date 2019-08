Die Ladies Night ist und bleibt das Erfolgskonzept des Weinzelts auf der Weißenburger Kirchweih, die Veranstaltung war wie jedes Jahr sehr gut besucht. Nackte Männer und Modenschau - anscheinend will Frau nicht mehr. Zumindest nicht an diesem Abend.

Das Steinheben auf der Weißenburger Kirchweih ist Kult, was sich einmal mehr vor rund 4000 Zuschauern im Widmannschen Festzelt zeigte: In einem packenden Finale verteidigte Marcel Rothauszky aus Sontheim an der Brenz den Titel gegen Alexander Klinger aus Roth. Sechs Mal in Folge hob der Kraftsportler dabei den 210-Kilogramm-Brocken aus dem Podium. Unter den zwölf Teilnehmern waren auch zwei Frauenteams.