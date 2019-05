Notlandung: Segelflieger kommt in Pleinfeld runter

21-jähriger Pilot brachte sein Flugzeug auf einer Wiese zum Stehen - vor 1 Stunde

PLEINFELD - Glück im Unglück für einen jungen Piloten: Am frühen Sonntagabend war er mit seinem Segelflugzeug über Pleinfeld unterwegs, als er notlanden musste. Wie die Polizei mitteilte, landete der Mann sein Flugzeug neben der Bundesstraße 2.

Eine Notlandung musste am Sonntagabend ein 21-Jähriger Segelflieger hinlegen: Der Pilot hatte offenbar "die Thermik unterschätzt", so die Polizeiinspektion Weißenburg in einer Mitteilung.

Demnach landete er sein Flugzeug zwischen der Bundesstraße 2 und der Mühlstraße in Pleinfeld auf einer Wiese. Der Pilot blieb unverletzt, auch das Flugzeug wurde nicht beschädigt.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

mse