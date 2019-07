Offene Gartentüren lockten nach Alesheim

Trotz tropischer Temperaturen kamen Tausende - vor 1 Stunde

ALESHEIM/STÖRZELBACH - Anlässlich des "Tages der offenen Gartentür" hatten acht Gärten in Alesheim und zwei in Störzelbach ihre Tore geöffnet und die Besucher eingeladen, einmal einen Blick über den Gartenzaun zu werfen. Eindrücke von dem Event gibt es in unserer Bildergalerie.

Genießen ihren Garten: Klaus und Gabi Stache ruhen sich nach getaner Arbeit gerne in ihrer Laube aus, die sie sich mit vielen netten kleinen Accessoires eingerichtet haben. Darunter eine Torte aus Beton. Die Kirschen sind aber echt! © Foto: Markus Steiner



Der "Tag der offenen Gartentür" findet im Landkreis seit 1998 statt und hat bei vielen Freizeitgärtnern inzwischen einen festen Platz im Jahresablauf. Die hohen Besucherzahlen belegten auch gestern wieder, dass die Lust am Garteln ungebrochen ist.

Kein Wunder, denn wann sonst kann man so ungeniert Einblicke in verborgene Paradiese werfen und die Vielfalt und reiche Gartenkultur von Nachbars Garten entdecken.

Der Tag bot auch gestern wieder ausreichend Gelegenheit, sich Anregungen und neue Ideen für den eigenen Garten zu holen und sich mit anderen Natur- und Gartenfreunden auszutauschen.

Neben gepflegten Bauerngärten gab es auch gemütliche Sitzgelegenheiten, schattige Lauben, Feuerstellen, kreativ gepflasterte Innenhöfe, alte Baumbestände und Gemüsegärten zu entdecken. Die Bandbreite reichte dabei von landwirtschaftlichen Hofstellen, über Wohn- und Naturgärten bis hin zu einem Garten zur Naturerziehung.

Besonders herausgeputzt

In Alesheim öffneten Carola und Erich Beckstein, Sven Dorner, Monika und Walter Lechner, Bettina und Martin Mutterer, Ingeborg Schmidtke, Elke und Martin Weißlein, die Familie Wenderlein und der Garten der Jugendgruppe Storchenkinder ihre Pforten. In Störzelbach konnten die Gärten von Anita und Gerhard Katheder sowie von Gabi und Klaus Stache besichtigt werden.

Etliche Besucher flanierten durch die Privatgärten und bewunderten die wahren Kleinode, die in den vergangenen Tagen noch besonders schmuck herausgeputzt worden waren.

Die Gärten waren am gestrigen Sonntag von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Liebevoll gestaltete Hinweisschilder wiesen in beiden Dörfern den Besuchern den Weg in die Anwesen in denen auch die eine oder andere Erfrischung wartete. Es waren mehrere Bewirtungsstellen in Alesheim und Störzelbach eingerichtet, außerdem bot das Gasthaus Conrad ganztägig warme Küche an. Für Musi1k sorgte im Pfarrgarten der evangelische Posaunenchor.

Markus Steiner