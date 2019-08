Pappenheims Einkaufsstraße im Wandel der Zeit

PAPPENHEIM - Die umgestaltete Deisingerstraße in Pappenheim wird zu einer Galerie: Der Heimat- und Geschichtsverein bietet ab diesem Freitag in der Galerie van der Gang eine Schau mit 42 großformatigen und historischen Fotos der Anwesen in der Deisingerstraße. Das Besondere daran: Die Bilder werden an die Hausbesitzer weitergereicht, damit diese dann in den Schaufenstern oder Fenstern ausgestellt werden.

So sah es 1946 in der zentralen Straße der Pappenheimer Altstadt aus. Der Heimat- und Geschichtsverein hat eine Ausstellung mit alten Bildern zusammengestellt und will nächstes Jahr ein Buch mit den Aufnahmen herausgeben. © Foto: Sammlung Prusakow



Die Fotos sind zum Teil über 100 Jahre alt und zeigen, dass die Deisingerstraße schon damals die Hauptgeschäftsstraße in Pappenheim war. Der von Renate Prusakow geführte Verein will damit die Heimat- und Stadtgeschichte einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich "machen. "In manchen Fällen bedarf es schon einer ganz genauen Betrachtung, um zu erkennen, welches Gebäude heute an der Stelle des abgebildeten alten Hauses steht", so die Vorsitzende. Andere Häuser wiederum haben sich über Jahrzehnte äußerlich kaum verändert.

Sehr unterschiedliche Gewerbe

Fast jedes der Häuser in der Deisingerstraße war früher als Geschäfts- und Wohnhaus genutzt worden. In der Straße hatten sich völlig unterschiedliche Gewerbe angesiedelt. So gab es eine Pflasterzoll-Einnahmestation, einen WaStra-Ladenbau, eine Essighandlung und eine Geschäftsstelle des Pappenheimer Kreditvereins.

Am morgigen Freitag, 30. August, werden in der Pappenheimer Galerie van der Gang (Deisingerstraße 5) die historischen Fotos erstmals öffentlich vorgestellt und im Anschluss an die Hausbesitzer oder Hausbewohner ausgegeben. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr und ist für jedermann zugänglich.

Die weiteren Planungen des Heimat- und Geschichtsvereins sehen vor, im Frühjahr 2020 die Hausgeschichten in einem Buch zu veröffentlichen. Die Besitzer beziehungsweise früheren Lehensnehmer der Häuser lassen sich nahezu vollständig bis in 16. Jahrhundert zurückverfolgen. Möglich ist dies durch die Aufzeichnungen, die der Pappenheimer Ehrenbürgers, Fotograf und Archivar Hans Navratil zusammengetragen hat. Er hat in jahrzehntelanger Forschungsarbeit viele Details über die Häuser in der Deisingerstraße dokumentiert.

