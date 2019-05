Pleinfeld: 91-Jähriger verursacht Unfall auf der B2

Beide Beteiligte mussten im Krankenhaus behandelt werden - vor 17 Minuten

PLEINFELD - Am Montag wollte ein 91-jähriger Autofahrer nahe Zollmühle die B2 überqueren. Dabei übersah er den Wagen einer 26-Jährigen. Die Straße musste während der Aufräumarbeiten teilweise gesperrt werden.

Am Montag, gegen 14.35 Uhr, wollte ein 91-jähriger Autofahrer die B2 auf Höhe Zollmühle in Richtung Ottmarsfeld überqueren. Dabei übersah er ein Auto und prallte frontal in die Fahrerseite einer 26-Jährigen. Der Wagen des Rentners kam von der Fahrbahn ab. Das Auto Fahrerin drehte sich und kam auf der Gegenfahrbahn zum Stehen. Nach dem Zusammenstoß war die Fahrbahn auf der B2 in Richtung Nürnberg kurzzeitig gesperrt. Beide Personen wurden leicht verletzt und kamen ins Krankenhaus. Laut Polizei ist an den Fahrzeugen ein Gesamtschaden von rund 25.000 Euro entstanden.

vek