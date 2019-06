Pleinfeld: Seenlandretter sind wieder im Einsatz

Zusätzlicher Rettungswagen in der Badesaison - vor 48 Minuten

PLEINFELD - Das sommerliche Wetter lockt aktuell wieder zahlreiche Badegäste und Ausflügler ins Seenland. Für die Sicherheit der vielen Besucher sind auch in diesem Jahr ab sofort wieder die Seenlandretter aktiv. Bedarf gibt es eindeutig: Im vergangenen Jahr mussten die zusätzlichen Rettungskräfte über hundert Mal eingreifen.

Für schnelle Hilfe im Seenland: Wenn sich an den Sommerwochenenden die Urlauber im Seenland tummeln, steht ein Rettungswagen in Pleinfeld bereit. Bürgermeister Stefan Frühwald (re.) und BRK-Geschäftsführer Rainer Braun (li.) wünschten viel Glück. © Foto: BRk Südfranken



Ab sofort sind in Pleinfeld den Sommer über wieder die Seenlandretter im Einsatz. Dabei handelt es sich um einen zusätzlichen Rettungswagen des Kreisverbandes Südfranken des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK), der in Pleinfeld stationiert ist, um das durch den Betrieb am See höhere Einsatzrisiko zu betreuen.

Im Jahr 2001 hatte das Rote Kreuz die Stationierung als freiwillige Leistung eingeführt, weil man aus Erfahrung um den Bedarf wusste. Dass das eine gute Idee war, hat zwischenzeitlich auch das Bayerische Innenministerium bestätigt und den Bedarf offiziell anerkannt.

2018 über 100 Einsätze

Im vergangenen Jahr rückten die Seenlandretter immerhin zu 119 Einsätzen aus. Und das, obwohl man nur an den Wochenenden von 10 bis 22 Uhr (samstags) und 10 bis 18 Uhr (sonntags) sowie zu speziellen Ver-anstaltungen und Festen im Einsatz ist.

Saisonstart für den Seenlandretter ist traditionell das Pleinfelder Bürgerfest. BRK-Geschäftsführer Rainer Braun sprach daher bei der offiziellen Indienststellung im Beisein von Pleinfelds neuem Bürgermeister Stefan Frühwald von einer richtigen, zusätzliche Sicherheit produzierenden Entscheidung zum Wohle der Pleinfelder und zudem aller Urlauber und Ausflügler im Seenland.

Stellvertretend für alle Einsatzkräfte, die in den kommenden Monaten Dienst tun, sprachen Braun und Frühwald der "Jungfern-Besatzung" des Seenlandretters mit Notfallsanitäter Michael Meier und Rettungssanitäter Markus Riedl ihren Dank aus.

wt