"Riesensache": Weißenburger U23 ist aufgestiegen

WEISSENBURG/RAITENBUCH - Die TSV-1860-Zweite gewann vor 800 Zuschauern in Raitenbuch mit 2:1 gegen die DJK Limes und kehrt nach zehn Jahren in die Fußball-Kreisliga zurück.

Junges Aufstiegsteam: Mit der zweiten Mannschaft des TSV 1860 Weißenburg jubelten auch etliche Spieler der „Ersten“ sowie Fußball-Abteilungsleiterin Alexandra Wagner-Hamm. Der Vizemeister der Kreisklasse West hat nach dem SSV Oberhochstatt nun mit der DJK Limes einen zweiten Kreisligisten mit 2:1 besiegt und schaffte den ersehnten Sprung nach oben – der dritte Aufstieg nach der U19 und U17. © Foto: Uwe Mühling



Gute Ausbildung macht sich bezahlt. Was ein wenig nach Nachwuchswerbung aus der Berufswelt klingt, hat der TSV 1860 Weißenburg jetzt erneut im Fußball unter Beweis gestellt. Nach der U19 (Landesliga-Aufstieg) und der U17 (Sprung in die Bayernliga) hat nun auch die U23 den Aufstieg geschafft und damit noch ein i-Tüpfelchen auf die erfolgreiche Saison gesetzt. Die TSV-Zweite spielt ab August in der Kreisliga, nur eine Klasse unter der "Ersten" (Bezirksliga).

Gelungen ist dieser Erfolg mit einer recht jungen Mannschaft aus Spielern, die zum Großteil beim TSV 1860 ausgebildet wurden und die jeweiligen Jugendteams durchlaufen haben. In der Relegation setzte sich vor allem die spielerische Qualität der Weißenburger Truppe durch.

Tolle Kulisse beim Endspiel

So auch beim abschließenden und entscheidenden 2:1-Erfolg gegen die DJK Limes am späten Sonntagnachmittag. Aus Sicht von Spielertrainer und Torwart Jonas Herter war es ein "völlig verdienter Sieg" und der Aufstieg ist nach seinen Worten schlichtweg eine "Riesensache".

Die DJK Raitenbuch war ein hervorragender Gastgeber für das fünfte und letzte Match der Kreisliga-Relegation. Sie bot mit zahlreichen Helfern einen perfekten Rahmen. Obendrein bildeten die rund 800 Zuschauer eine tolle Kulisse für dieses "Endspiel", das sportlich gesehen allerdings nur sehr wenige Torszenen bot und phasenweise etwas vor sich hinplätscherte. Ein erster Schuss von DJK-Spieler Klaus Kirschner ging vorbei, auf der Gegenseite scheiterte Salvatore Greco-Cutturello an Torwart Tobias Eckl.

Doppelschlag zum 1:1

Dann folgte der Doppelschlag: Zunächst schlenzte Mohamed Riahi den Ball nach Zuspiel von Johannes Herrmann den Ball zum Weißenburger 1:0 in die Maschen – ein herrliches Tor (22.)! Der Jubel war kaum verklungen, da zappelte der Ball schon im anderen Netz, als das Leder nach einem Kopfballduell zwischen Andreas Bittl und Musa Calik etwas unglücklich abgefälscht für den TSV zum 1:1 in den Maschen landete. Dabei blieb es bis zur Pause, wobei Herrmann und Riahi mit zwei Schüssen noch gute TSV-Chancen hatten.

Gleich nach dem Seitenwechsel avancierte schließlich Salvatore Greco-Cutturello zum Matchwinner. Als einer von vier U19-Spielern, die in der zweiten Hälfte auf dem Platz standen, setzte er zu einem unwiderstehlichen Solo an und schloss es mit dem 2:1 ab (48.). Wer nun einen Sturmlauf der Limes-Kicker aus Titting, Kaldorf und Erkertshofen erwartet hatte, der irrte.

Starke Defensive

Dem enttäuschenden Kreisligisten fiel kaum etwas ein. Die DJK baute fast nur auf Standards, hatte aber keine nennenswerte Möglichkeit. Das lag auch an der starken Defensive der TSV-1860-Jungs, die sich in der Schlussphase etwas zu sehr hinten reindrängen ließen, insgesamt aber das Geschehen sehr gut und clever kontrollierten. Ihre Konter hätten die Weißenburger besser ausspielen können. Die beste Chance hatte Dominik Eitel, der das 3:1 vergab (83.).

Aber auch so reichte es für die U23 zu einem knappen, aber verdienten Erfolg, dem anschließend auf dem Platz in Raitenbuch sowie im Lauf des Abends zu Hause in Weißenburg eine lange "dritte Halbzeit" mit ausgiebigem Jubel, ein paar Bierduschen und schlichtweg großer Freude über den Aufstieg folgte.

Gleich in seinem ersten Jahr als Spielertrainer ist es Jonas Herter gelungen, die Weißenburger Zweite als Vizemeister der Kreisklasse (West) nun via Relegation zurück in die Kreisliga zu führen. Dort spielte der Bezirksliga-Unterbau letztmals in der Saison 2008/2009 (Rang 13) und zog anschließend sein Team zurück. 2013 folgte der Neuanfang in der B-Klasse und nun der dritte Aufstieg binnen sechs Jahren.

Kameradschaft und Miteinander

Herter hat früher schon für den TSV gespielt (und auch für den ESV Treuchtlingen) und stand bis Sommer 2018 noch beim VfB Eichstätt in der Regionalliga im Tor. Jetzt ist es dem 31-Jährigen gelungen, eine homogene Truppe mit vorwiegend jungen und auch ein paar erfahrenen Spielern zu formen. Der Coach legt viel Wert auf Kameradschaft und Miteinander. Als Co-Trainer sorgte Roland Kral während der ganzen Saison für wichtige Unterstützung, und auch Betreuer Markus Artes ist nicht wegzudenken. Im Saisonendspurt brachte zudem TSV-1860-Urgestein Franz Wokon seine Erfahrung ein.

Jonas Herters Aufgabe war nicht immer leicht. Zum Ende hin hatte er zwar einen großen Kader zur Verfügung, doch gerade in der Hinrunde musste sich die Bezirksliga-Reserve personell ganz schön nach der Decke strecken und erlebte kurz vor der Winterpause mit einem 0:6 in Spalt einen echten Tiefpunkt.

"Megafroh" über Unterstützung

Nicht weniger als 46 (!) Spieler kamen in der TSV-Reserve zum Einsatz. Die meisten Partien absolvierten Kapitän Bastian Forster und Youngster Musa Calik (je 25), gefolgt von Herter (24), Simon Wittmann und Ömer Bozan (je 23). Der weitere Kader: Johannes Herrmann, Dominik Eitel, Florian Haberler, Jan-Mirko Loy, Andre Hofer, Gilbert Heinze, Mohamed Riahi, Bastian Mühling, Tom Riedel, Pascal Wnendt, Lucas Siol, Halit Aga, Filippo Virduzzo, Besnik Bashaj, Robert Prohaska, Jonas Stauffer, David Killian, Philipp Meier, Markus Vierke, Salvatore Greco- Cutturello, Konstantin Bilinski, Marc Hedwig, Robin Renner, Constantin Moisa sowie 17 weitere Akteure mit einem oder zwei Einsätzen.

Allen Spielern dankte Jonas Herter ausdrücklich – auch denjenigen, die ab und zu ausgeholfen haben. "Megafroh" zeigte sich der Coach über diese breite Unterstützung aus der Fußballabteilung. Und genauso froh ist er über die Tatsache, dass fünf von sechs Jugendspielern, die aus der U19 herausgekommen, beim TSV 1860 bleiben. TSV 1860 Weißenburg: Herter, Forster, Meier, Siol, Musa, Haberler, Mühling, Riahi, Wittmann, Herrmann, Greco-Cutturello (eingewechselt: Killian, Moisa, Eitel).

DJK Limes: Eckl, Spiegl, Pfaller, Merkl, Beck, Branner, Kirschner, Laumeyer, Schmid, Bittl, Paul (eingewechselt: Stark, Schreiner, Flieger).

Schiedsrichter: Wolfgang Söder (TSV Ochenbruck); Zuschauer: 800 bei der DJK Raitenbuch; Tore: 1:0 Mohamed Riahi (22. Minute), 1:1 Andreas Bittl (23.), 2:1 Salvatore Greco-Cutturello (48.).

