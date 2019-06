Der zweite Tag des Fürst Carl Gutfests in Ellingen konnte an die Besucherzahlen vom Vorabend zwar nicht aufschließen. Die Bands wie Schmutzki, Moop Mama, Heischneida, Rainer von Vielen und Eskalation brachten die fürstlichen Gemäuer jedoch ordentlich zum Wackeln und selbst der nachts einsetzende Regen konnte der ausgelassenen Stimmung unter den Besuchern nichts anhaben. Die Veranstalter sind mit dem Verlauf insgesamt sehr zufrieden: "So können wir weitermachen", lautet das Resümee. Insgesamt haben am Wochenende über 2000 Musikfans das Gutsfest besucht. © Miriam Zöllich