Ein enges und umkämpftes Match zum Saisonabschluss: Die VfL-Baskets mussten sich nach reichlich Spannung mit 96:100 gegen die Bundesliga-Reserve aus Jena geschlagen geben. 400 Zuschauern feierten am Ende dennoch ihr Treuchtlinger Team, das die neunte Saison in der 1. Regionalliga auf Platz vier abgeschlossen hat.

Er wurde als Garage genutzt, auch ein Büro befand sich darin - doch am Donnerstagabend stand er plötzlich in Flammen. Im Anbau eines ehemaligen Bauernhofs im Wülzburger Weg in Weißenburg ist ein Feuer ausgebrochen. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden liegt im hohen fünfstelligen Bereich.