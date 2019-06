Im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen wurde am Samstag kräftig gefeiert:Trotz des regnerischen Wetters herrschte bei der Döckinger "Schlagernacht in Weiß" ausgelassene Partystimmung bei den Interpreten und auch bei den rund 3000 Fans, die aus ganz Deutschland und dem benachbarten Ausland in den Hahnenkamm gekommen waren. © Uli Gruber