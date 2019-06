Ein echter Hammer in der Fußball-Relegation: Der ESV Treuchtlingen fertigte den SC 04 Schwabach II überraschend deutlich mit 6:0 ab. Das junge Team von Trainer Zafer Demir feierte somit den Wiederaufstieg in Kreisklasse.

Erst gewonnen, dann den Aufstieg gefeiert: Die U23 des TSV 1860 Weißenburg setzte sich in der Fußball-Kreisliga-Relegation auch im zweiten Spiel gegen die DJK Limes durch und feierte damit den Aufstieg. Das Spiel sahen 800 Zuschauer am Raitenbucher Sportplatz.

Über 100 automobile Schmuckstücke waren am Wochenende beim Altmühltal Classic Sprint im Weißenburger Land zu erleben. Sowohl am Samstag, als auch am Sonntagvormittag kurvten Bentleys, Jaguar, Alfa Romeo, Mercedes, Ferrari, Chrysler und Co. durch die Region und waren unter anderem auf er Wülzburg zu bestaunen. Wetterpech hatte die Oldtimerrallye am Sonntagmorgen beim Le-Mans-Start am Weißenburger Marktplatz.