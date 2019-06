Strand und Beats: So wild war der Auftakt beim Burning Beach

Noch bis Sonntag feiern Tausende am Brombachsee eine Elektro-Sause - vor 46 Minuten

ALLMANSDORF - Das Elektro-Epizentrum Süddeutschlands liegt an diesem Wochenende im beschaulichen Allmansdorf. Dort wummern beim Burning Beach Beats über den Brombachsee, Menschen feiern ekstatisch, der Schweiß tropft - und all das vor einer herrlichen Strandkulisse. Wir haben die Bilder vom Auftakt.

Der Brombachsee ist ein Idyll mitten in der Natur. An diesem Wochenende aber gehört er der Elektro-Szene. Beim Burning Beach feiern Tausende rund um Allmansdorf. Für das Festival haben die Macher echte Top-DJs verpflichtet, etwa Sven Väth und Fritz Kalkbrenner. Bislang spricht auch die Polizei von einer friedlichen Party - man habe kaum Einsätze zu verzeichnen, teilt die Inspektion Weißenburg mit. In der Nacht auf Samstag eskalierte aber etwa ein Streit zwischen zwei Männern, die sich schlugen. Sie wurden vom Gelände verwiesen.

Hier sehen Sie die Bilder vom Freitag:

Bilderstrecke zum Thema Strand, Beats und Schweiß: So wild war der Auftakt beim Burning Beach Drei Tage lang bietet das Burning Beach Festival die volle Bandbreite elektronischer Beats gepaart mit einer traumhaften Strandkulisse. Dieses Jahr gibt es erstmals auch einen verrückt gestalteten Goa-Floor. Neben der akustischen Bereicherung bekommen die Besucher auch atmosphärische Feuer- und Seifenblasenshows und andere kreative Details zu sehen.



Das Burning Beach läuft noch bis zum Sonntag. Auf nordbayern.de finden Sie über das komplette Wochenende Bilder des Festivals.

tl