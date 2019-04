Sturz in scharfer Kurve: Rollerfahrer und Sozia schwer verletzt

Beide Personen wurden ins Krankenhaus eingeliefert - vor 24 Minuten

PAPPENHEIM - Am Dienstag wurde ein 63-jähriger Rollerfahrer und seine 61-jährige Sozia schwer verletzt. Der Fahrer geriet in einer scharfen Kurve nach rechts auf das Bankett. Beide Personen mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Der Rollerfahrer verlor die Kontrolle und konnte nicht mehr auf die Fahrbahn zurück gelangen. Das Duo war auf der B2 in Richtung Osterdorf unterwegs. Der Roller stürzte schließlich in den Straßengraben. Der Rettungsdienst brachte beide mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus nach Gunzenhausen, wie die Polizei Treuchtlingen mitteilte. Am Roller entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

