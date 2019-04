TC Büttelbronn bleibt in der Landesliga

TTC Büttelbronn Happy End nach einem langen Relegationstag - vor 0 Minuten

BÜTTELBRONN - Mit Siegen gegen Schalkhausen (9:2) und Grombühl Würzburg (9:5) hat sich der TTC Büttelbronn den Klassenerhalt in der Tischtennis-Landesliga gesichert.

Toller Erfolg zum Saisonabschluss: Die Büttelbronner Tischtennis-Herren machten in der Besetzung Alfred Fleisch, Stefan Schleußinger, Stefan Brall, Christoph Tritz, Andreas Herzog und Matthias Huzel (von links) den Verbleib in der Landesliga perfekt. Foto: Uwe Mühling



Am Ende herrschte eine ausgelassene und erleichterte Stimmung in der heimischen Halle am Stockigweg. Mit zwei Siegen in der Relegation hatte sich der TTC Büttelbronn nach einem langen Turniertag und nach einer spannenden Saison den Klassenerhalt in der Tischtennis-Landesliga Westnordwest gesichert und bleibt damit die ranghöchste TT-Herrenmannschaft im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen.

Der TTC behielt mit zwei Siegen gegen die Bezirksoberliga-Vizemeister SV Schalkhausen (9:2) und TSV Grombühl Würzburg (9:5) die Oberhand. Die Saison fand damit ein Happy End, und der TTC bedankte sich bei zahlreichen Zuschauern, die ihre Mannschaft in der Besetzung Matthias Huzel, Stefan Schleußinger, Stefan Brall, Andreas Herzog, Christoph Tritz und Alfred Fleisch zu Höchstleistungen antrieben.

Nach einer Saison mit vielen Schwankungen aufgrund personeller Engpässe zeigte die erste Herrenmanschaft des TTC in den letzten Spielen der Landesliga-Rückrunde wieder starke Leistungen, sodass nicht nur der Relegationsplatz (Rang acht) in der Landesliga Westnordwest gesichert wurde, sondern auch der abschließende Turniersieg erhofft werden konnte.

Gleich im ersten Spiel gegen den SV 1970 Schalkhausen gelang ein klarer 9:2-Sieg. Nach drei gewonnenen Doppel und zwei stark herausgespielten Siegen im mittleren Paarkreuz lag Büttelbronn flott in Führung. Obwohl an diesem Tag Spitzenspieler Christoph Werner und Routinier Rainer Sattich fehlten, legte der TTC nach. Die Ersatzleute erkämpften eine 7:2-Führung: Alfred Fleisch ließ seinem Gegner keine Chance, und auch Christoph Tritz steuerte mit seinem Materialspiel einen Punkt bei.

Zum Schluss zeigte Matthias Huzel seine spielerische Klasse, sodass es überraschend früh 8:2 stand. Den Schlusspunkt zum klaren 9:2 setzte dann Youngster Stefan Schleußinger, indem er auch sein zweites Einzel gewann.

Nachdem der TSV Grombühl Würzburg beeindruckend aufspielte und Schalkhausen im zweiten Match mit 9:1 abfertigte, war der TTC Büttelbronn gezwungen, zum Abschluss zu siegen, weil ein Unentschieden die Unterfranken zum Turniersieger gemacht hätte. Wieder einmal zeigten die Hausherren ihre Doppelstärke. So überzeugten die Duos Huzel/Herzog und Brall/Tritz in ihren jeweiligen Begegnungen. Auch das mittlere Paarkreuz entschied seine Spiele für sich, sodass es 5:3 für die Hausherren stand.

Nachdem Christoph Tritz und Matthias Huzel jeweils ihre Einzel erfolgreich bestritten hatten, kam es zu einer spannenden Schlussphase, in der Stefan Brall groß aufspielte und auf 7:5 erhöhte. Mit einer fantastischen Leistung konnte sich Andreas Herzog anschließend gegen seinen Gegner durchsetzen. Ebenso überzeugte Christoph Tritz erneut und holte den wichtigen Schlusspunkt zum 9:5-Sieg. Somit belegte der TTC Büttelbronn mit 4:0 Punkten und 18:8 Spielen den ersten Platz der Relegationsrunde und darf weiter in der Landesliga spielen.

TTC Büttelbronn – SV 1970 Schalkhausen 9:2: Huzel/Herzog – Schäffer/Choc 11:4, 11:3, 10:12, 8:11, 11:4; Schleußinger/Fleisch – Sauer/Fenn 6:11, 11:3, 11:4, 11:8; Brall/Tritz – Heining/Steiner 11:3, 11:9, 7:11, 11:13, 11:6; Huzel – Sauer 11:8, 11:13, 9:11, 6:11; Schleußinger – Schäffer 11:6, 7:11, 5:11, 11:9, 9:11; Brall – Fenn 12:10, 11:7, 5;11, 11:5, Herzog – Heining 11:6, 11:9, 11:13, 11:7; Tritz – Choc 12:10, 11:7, 10:12, 11:5; Fleisch – Steiner 11:8, 11:7, 11:7; Huzel – Schäffer 11:5, 11:9, 1:11, 11:4; Schleußinger – Sauer 4:11, 11:9, 9:11, 11:7, 12:10.

TSV Grombühl – TTC Büttelbronn 5:9: Hennemann/Lang – Schleußinger/Fleisch 11:13, 6:11, 11:8, 11:9, 11:7; Brielmaier/Winkler – Huzel/Herzog 9:11, 8:11, 6:11; Liedl/Rothermund – Brall/Tritz 11:9, 6:11, 8:11, 6:11; Hennemann – Schleußinger 11:9, 11:4, 11:6; Brielmaier – Huzel 11:8, 13:15, 11:9, 11:7; Lang – Herzog 8:11, 11:7, 3:11, 6:11; Liedl – Brall 8:11, 8:11, 11:8, 15:17; Winkler – Fleisch 11:8, 11:7, 14:12; Rothermund – Tritz 7:11, 7:1, 11:8, 11:9, 3:11, Hennemann – Huzel 7:11, 4:11, 5:11; Brielmaier – Schleußinger 11:5, 5:11, 11:9, 13:11, Lang – Brall 8:11, 11:4, 5:11, 8:11; Liedl – Herzog 6:11, 8:11, 11:9, 13:11, 5:11; Winkler – Tritz 8:11, 5:11, 9:11.

um/wt