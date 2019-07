Das 16. Brombachseeschwimmen wird man so schnell nicht vergessen: 35 Grad Außentemperatur, 23,5 Grad warmes Wasser und Menschenmassen am Ramsberger Strand sorgten für die nicht ganz einfachen Rahmenbedingungen. Dennoch kamen auf den verschiedenen Strecken 131 Teilnehmer ins Ziel, die meisten meisterten den 2000-Meter-Hauptkurs.

Am Sonntag öffneten zehn private Gärten in Alesheim und Störzelbach ihre Türen und luden die Besucher zum Bummeln und Staunen ein. Wir waren in einigen Gärten für Sie unterwegs und haben einige neue Anregungen mitgebracht.