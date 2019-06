Eine 85-Jährige hat am Donnerstag beim Einfahren in eine Kreuzung bei Markt Berolzheim das Auto eines 33-Jährigen übersehen. Die beiden Fahrzeuge kollidierten im Kreuzungsbereich, der Mercedes schleuderte über eine Verkehrsinsel und prallte anschließend gegen einen Omnibus. Die Seniorin und auch der andere Autofahrer wurden mit mittelschweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Bahnhofsstraße war nach dem Unfall für einige Zeit gesperrt.