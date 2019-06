Erst gewonnen, dann den Aufstieg gefeiert: Die U23 des TSV 1860 Weißenburg setzte sich in der Fußball-Kreisliga-Relegation auch im zweiten Spiel gegen die DJK Limes durch und feierte damit den Aufstieg. Das Spiel sahen 800 Zuschauer am Raitenbucher Sportplatz. © Uwe Mühling

Altmühltal Classic Sprint mit über 100 Oldtimern Über 100 automobile Schmuckstücke waren am Wochenende beim Altmühltal Classic Sprint im Weißenburger Land zu erleben. Sowohl am Samstag, als auch am Sonntagvormittag kurvten Bentleys, Jaguar, Alfa Romeo, Mercedes, Ferrari, Chrysler und Co. durch die Region und waren unter anderem auf er Wülzburg zu bestaunen. Wetterpech hatte die Oldtimerrallye am Sonntagmorgen beim Le-Mans-Start am Weißenburger Marktplatz.

Schmutzki, Eskalation und Co: Das war auf dem Ellinger Gutsfest geboten Der zweite Tag des Fürst Carl Gutfests in Ellingen konnte an die Besucherzahlen vom Vorabend zwar nicht aufschließen. Die Bands wie Schmutzki, Moop Mama, Heischneida, Rainer von Vielen und Eskalation brachten die fürstlichen Gemäuer jedoch ordentlich zum Wackeln und selbst der nachts einsetzende Regen konnte der ausgelassenen Stimmung unter den Besuchern nichts anhaben. Die Veranstalter sind mit dem Verlauf insgesamt sehr zufrieden: "So können wir weitermachen", lautet das Resümee. Insgesamt haben am Wochenende über 2000 Musikfans das Gutsfest besucht.

Direkt am Schloss: Josh und JBO rocken Ellinger Gutsfest Der Auftaktabend des Gutsfests in Ellingen ist bei herrlichem Sommerwetter und bester Publikumsstimmung vollends geglückt. Direkt neben dem Barockschloss, im Innenhof der Wirtschaftsgebäude, rockten Josh, die Donots und JBO die Mainstage. Im historischen Gewölbe des angrenzenden Ochsenstalls standen Some Sprouts, Folkshilfe und die Drunken Masters auf der Bühne, und zwischendrin erfreuten sich die Besucher an Straßenmusik und stillten ihren Hunger bei den Foodtrucks.