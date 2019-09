Volksmusik und Kabarett beim Weißenburger Mund-Art-Festival

Benefizabend zugunsten des Vereins Kinderschicksale Mittelfranken - vor 1 Stunde

WEISSENBURG - Am Samstag, 14. September, geht im Weißenburger Wildbadsaal das bereits "11. Mund-ART-Festival" über die Bühne, das vom Weißenburger Tagblatt präsentiert wird. Es gibt, so wie in den vergangenen Jahren, ein buntes und abwechslungsreiches Programm mit Peter Knott & Helen Jordan, den "Diatonisch‘n Druckknöpf" und dem Weißenburger Schauspieler-Duo Brigitte Brunner und Thomas Hausner, die den Sketch "Ein musikalisches Verhör" aufführen. Der Eintritt ist wie immer frei, um Spenden für die Kinderschicksale Mittelfranken wird gebeten.

Die Diatonisch‘n Druckknöpf bringen alpenländische Volksmusik mit in den Wildbadsaal zum „Mund-ART-Festival“. Die kommt zwar traditionell, aber auch fetzig-frech daher. © Foto: PR



Die Diatonisch‘n Druckknöpf bringen alpenländische Volksmusik mit in den Wildbadsaal zum „Mund-ART-Festival“. Die kommt zwar traditionell, aber auch fetzig-frech daher. Foto: Foto: PR



Die Veranstaltung gehört inzwischen am Ende des Sommers fest zum Weißenburger Veranstaltungskalender dazu und ist bestens geeignet, um Kultur und Benefiz auf angenehme Weise zu verbinden. In diesem Jahr hat sich Arthur Rosenbauer, der für die Kinderschickale Mittelfranken das Event organisiert, die Chansonsängerin Helen Jordan geholt, die von dem international bekannten Blues- und Rock-Gitarristen Peter Knott begleitet wird. Die beiden spielen erdige Sacro-Blues-Rhythmen, spirituellen Gospel-Folk und haben neben Songs von Elvis oder John Denver auch eigene Songs mit Hitpotenzial dabei. Das Urteil von Pater Walter vom Kloster St. Ottilien, wo die beiden schon aufgetreten sind: "Eine Wohltat für Herz und Seele." Das Motto des Abends lautet "On my way" und nimmt die Zuhörer mit auf eine musikalische Reise, die vom stürmischen Norden Irlands bis in die Wüstengebiete des Nahen Ostens führt und Zwischenstopps in England, Deutschland und Spanien einlegt.

Kurzweilig wird es sicher auch, wenn Brigitte Brunner und Thomas Hausner zu dem Stück "Ein musikalisches Verhör" einladen, bei dem dieses Mal der Richter einen besonderen "Verbrecher" vor seinem Tisch hat, dessen Aussagen mehr als merkwürdig sind. Denn alle Fragen des gestrengen Richters beantwortet die unverschämte Person mit gesungenen Antworten. So folgt auf die Frage, "Wo sind Sie geboren?" die gesungene Antwort "Hinter den Kulissen von Paris". Was für die Zuschauer lustig ist, ist für den Richter alles andere als ein Spaß.

Die "Diatonisch‘n Druckknöpf" bringen Volks- und Unterhaltungsmusik aus Oberbayern, dem Alpenland und Franken mit in den Wildbadsaal. Das Ensemble hat sich 2002 unter der Leitung des Eitensheimer Musiklehrers Karl Kiermaier gegründet. Die gemeinsame Begeisterung für die Steirische Harmonika resultierte zeitweilig in bis zu 17 Spielern und führte 2004 letztlich zur offiziellen Gründung der Formation, die seither mit variabler Musikeranzahl auftritt.

Das musikalische Repertoire der "Ziachspieler" aus dem südlichen Franken und dem nördlichen Oberbayern ist abhängig vom jeweiligen Veranstaltungscharakter, der Klangkörper wird durch zusätzliche Instrumentenarten (Konzertgitarre, Harfe, Kontrabass, Bariton) teilweise ergänzt. Damit das Publikum bei den Liedern auch mitsingen kann, werden bei den Auftritten normalerweise auch die entsprechenden Liedtexte bereitgestellt. Ein unterhaltsamer Abend dürfte also auch in diesem Jahr garantiert sein, wenn das "Mund-ART-Festival" bereits zum elften Mal in Weißenburg gefeiert wird.

Markus Steiner