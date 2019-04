Wann wird in Altmühlfranken ein neuer Landrat gewählt?

Gerhard Wägemann schließt aus, sein Mandat bis 2023 auszuüben - vor 1 Stunde

WEISSENBURG - Landrat Gerhard Wägemann wird sich vorzeitig aus seinem Amt verabschieden. Doch wer wird ihm wann nachfolgen?

Landrat Gerhard Wägemann: Der 66-Jährige ist bis 2023 gewählt, aber er wird seine Amtszeit vorzeitig beenden. Das ist klar, die große Frage ist: Wann und wer wird sein Nachfolger. © WT-Archiv



Landrat Gerhard Wägemann: Der 66-Jährige ist bis 2023 gewählt, aber er wird seine Amtszeit vorzeitig beenden. Das ist klar, die große Frage ist: Wann und wer wird sein Nachfolger. Foto: WT-Archiv



Der Landkreis hat einen bis 2023 gewählten Landrat. Sicher ist aber: Es wird deutlich vorher eine Wahl geben, in der ein Nachfolger für Gerhard Wägemann (CSU) gesucht wird. Bereits in gut zehn Monaten könnte das der Fall sein. Und zwar dann, wenn der Landrat einen Antrag stellt, die Wahlperiode zu verkürzen. Eines von derzeit zwei möglichen Szenarien, wie Wägemann gegenüber unserer Zeitung bestätigte. Und so beginnen im Hintergrund bereits die Überlegungen, wer das Zeug hätte, die Nachfolge anzutreten.

Dass der Landrat seine aktuelle Amtszeit erfüllt, schließt er aus. "Bis 2023 werde ich sicher nicht mehr machen. Da wäre ich dann über 70, und irgendwann muss auch mal Schluss sein." Er hatte schon im Vorfeld seiner Wiederwahl 2017 angedeutet, dass ein vorzeitiger Abschied wahrscheinlich ist. Die Frage ist nun vor allem: Geht Wägemann bereits im kommenden Jahr und ermöglicht so eine Landratswahl parallel zur Kommunalwahl? Oder wartet er bis November 2021, wenn er seine zehn Jahre im Amt voll und damit einen Pensionsanspruch aus seiner Landratstätigkeit hat?

"Für mich habe ich die Entscheidung getroffen", stellte Wägemann gegenüber unserer Zeitung fest. "Ich werde sie noch vor der Sommerpause öffentlich machen." Damit dürfte man spätestens in der Juli-Sitzung des Kreisausschusses mehr wissen. Sowohl der Ausschuss als auch der Kreistag müssten einem Antrag Wägemanns auf Verkürzung zustimmen.

In den Führungszirkeln der Parteien werden daher schon ein paar Namen hin- und hergewendet und auf ihr Kandidatenpotenzial hin abgeklopft. Auch die ein oder andere Allianz zwischen Parteien scheint möglich. Einig sind sich Beobachter, dass es vor allem darauf ankommen wird, wen die CSU präsentiert. Egal ob nächstes oder übernächstes Jahr. Bei der Partei von Amtsinhaber Wägemann stehen geeignete Kandidaten aber auch nicht gerade Schlange.

Deswegen scheint durchaus wahrscheinlich, was man zuletzt hinter vorgehaltener Hand immer wieder hörte. Manuel Westphal könnte von München nach Weißenburg wechseln und sich um die Wägemann-Nachfolge bewerben. Der Meinheimer hätte als amtierender bayerischer Landtagsabgeordneter und Kreisvorsitzender der CSU eine Art Amtsbonus und wäre ein starker Kandidat. Dann könnte der frei werdende Landtagsposten auch wieder aus dem Ansbacher Teil des Stimmkreises besetzt werden. Bislang sind beide überregionalen Mandate in Landtag und Bundestag in der Hand von Abgeordneten aus Weißenburg-Gunzenhausen.

Kein "Nein"

Manuel Westphal selbst übte sich auf Anfrage unserer Zeitung in der Kunst, mit möglichst vielen Worten möglichst wenig zu sagen. "Ich finde, dass es mit der Würde des Amtes nicht vereinbar ist, jetzt schon über irgendwelche Sachen zu spekulieren, solange der Landrat noch nichts verkündet hat", ließ er wissen. Man habe sich mit dem Thema Landratsnachfolge auch noch nicht offiziell beschäftigt. Inoffiziell aber kann man sich sicher sein, dass die CSU-Granden im Landkreis längst einen Plan haben. Und dass Westphal eine berufliche Veränderung in Richtung Landratsamt nicht kategorisch ausschließt, mag einen Hinweis geben, wie dieser Plan aussehen könnte.

Interessant wird nun sein, wann Wägemanns Rücktritt erfolgt. Er war 2011 eingesprungen, als der amtierende CSU-Landrat Franz Xaver Uhl plötzlich verstorben war und man sich in der CSU erhebliche Sorgen machte, wer den Landratsposten verteidigen könnte. Am Ende nahm die Partei Wägemann in die Pflicht. Er müsse nach Weißenburg wechseln und dort den Posten sichern. Dafür wollte man sich darum kümmern, dass der Wechsel für ihn dauerhaft keine finanziellen Nachteil bedeuten würde.

Das klappte nur bedingt. Inzwischen ist die sogenannte Lex Wägemann zwar durch den Landtag und hat ihre Rechtmäßigkeit auch vom Bayerischen Verfassungsgerichtshof bestätigt bekommen, aber Wägemann kostet sein Landratswechsel trotzdem noch Geld. Zumindest wenn er bereits im kommenden Jahr aufhört. Dann könnte er nun zwar die achteinhalb Jahre im Landtag und die achteinhalb Jahre als Landrat addieren, um über die wichtige Pensionshürde von zehn Dienstjahren zu springen, aber damit verfielen die überhängenden sieben Jahre in der allgemeinen Rentenversicherung. Würde er seine zehn Jahre als Landrat vollmachen (November 2021), wäre das dagegen nicht der Fall.

JAN STEPHAN