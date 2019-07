Weißenburg freut sich auf das Altstadtfest

Vom 19. bis 21. Juli wird mit umfangreichem Programm gefeiert - vor 1 Stunde

WEISSENBURG - Das Programm für das Weißenburger Altstadtfest ist in diesem Jahr noch umfangreicher als in der Vergangenheit.

Das Weißenburger Altstadtfest steht wieder bevor. Es lockt, wenn das Wetter mitspielt, drei Tage lang wahre Menschenmassen in die Innenstadt, wo vor allem abends eine schöne Stimmung herrscht. © Foto: Robert Renner



Das Weißenburger Altstadtfest steht wieder bevor. Es lockt, wenn das Wetter mitspielt, drei Tage lang wahre Menschenmassen in die Innenstadt, wo vor allem abends eine schöne Stimmung herrscht. Foto: Foto: Robert Renner



Das hat zwei Gründe: Zum einen holt das Rapper-Duo "Dicht & Ergreifend" am Freitag von 22 bis 24 Uhr am Marktplatz sein beim Heimspiel-Festival ausgefallenes Konzert nach – und zwar für die Besucher kostenlos. Zum anderen feiert die Lebenshilfe Altmühlfranken im Rahmen des Altstadtfestes ihr Jubiläum zum 50-jährigen Bestehen.

Ansonsten wird zum Altstadtfest eine bunte Mixtur mit viel Bewährtem geboten – eine echte Gemeinschaftsleistung vieler Veranstalter, oder wie es Oberbürgermeister Jürgen Schröppel beim Pressegespräch im Vorfeld lobte: "Ein mittlerweile routinierter Ablauf." Die Fäden laufen in der Stadtverwaltung bei Thomas Felber zusammen.

Ihm zufolge steht auch das Sicherheitskonzept, das in Abstimmung mit der Polizei für das dreitägige Fest erstellt wurde. Von Jahr zu Jahr werde es umfangreicher, diesmal nicht zuletzt natürlich wegen des Auftritts von "Dicht & Ergreifend". Die Veranstalter rechnen alleine dafür mit rund 2000 Besuchern.

Zum gewohnten Angebot gehört einmal mehr der Römische Weingarten am Römermuseumsplatz, veranstaltet vom Museumscafé Meyer, der Napo-Bar und dem Lions-Club. Angeboten wird dort am Sonntagmittag wieder ein römisches Schwein am Spieß. Mit dem Erlös der Benefizaktion der Lions wird die Restaurierung des original römischen Brennofens weiter unterstützt, der in einer Gemeinschaftsaktion von Stadt und Lions-Club in der Kohlstraße präsentiert werden soll.

Zur Unterhaltung der Gäste spielen im "Römischen Weingarten" am Freitagabend "Christina und die Frühstücksjazzer". Am Sonntag kommen ab 11 Uhr die Herren von "Motovidlo" aus Prag, ohne die das Altstadtfest fast nicht mehr denkbar ist.

Ansonsten wird das Musikangebot im Römischen Weingarten in diesem Jahr bewusst reduziert, denn es soll einen fließenden Übergang zu den Aktivitäten der Lebenshilfe am Martin-Luther-Platz geben. "Es soll ein gemeinsamer Platz werden, damit es ein schönes Ganzes ergibt", schilderte Mitorganisator Dr. Karl-Friedrich Ossberger.

Viel Leben herrscht stets am Marktplatz. Das Hotel Schwarzer Bär, das Restaurant Piazza Europa, das Eiscafé Rialto, das Altstadt-Bistro und das Schnellrestaurant Mevlana bewirten die Gäste. Am Freitag spielen am zentralen Altstadtplatz ab 18.30 Uhr "The Soulbreakers", bevor "Dicht & Ergreifend" übernimmt. Am Samstagabend sind die "Chubby Hedgehogs" zu erleben.

Fester Bestandteil des Altstadtfestes ist der Verein Historisches Weißenburg, der wieder den Stadtgraben zum lauschigen Biergarten macht. Zwischen Pulverturm und Ellinger Tor wird es ein Ritterlager mit Schaukämpfen, Kinderspiele, ein Kasperltheater, ein Konzert der Stadtkapelle (Samstag ab 16 Uhr) sowie Auftritte der Feuergaukler von "Spectaculum Gauklorum" (Freitag um 21.30 Uhr und Samstag um 22 Uhr) geben. Für die Musik sorgen am Samstag die "Spielleut Bordunitas". Eine feste Bank im Programm ist außerdem der Einzug des Schweppermanns am Samstag um 15 Uhr.

Die Veranstaltungen in der Luitpoldstraße betreut federführend das Restaurant Cancun. Auf der Bühne vor dem Gotischen Rathaus werden die "Timetravellers" am Freitagabend Legendenoldies abliefern. "Aeroplane" spielt sich – wie schon in den vergangenen Jahr – am Samstagabend einmal quer durch die Rock- und Popgeschichte. Und am Sonntagabend werden "Holm & Co" zu Gast sein.

Zu sehen ist dort erneut auch

– nach dem Erfolg in den vergangenen beiden Jahren – am Samstag ab 13.30 Uhr "Weißenburg sucht das Supertalent". Dem Sieger winken 250 Euro. Anmeldungen sind per E-Mail an restaurant.cancun@hotmail.de möglich.

Auf der Bühne in der Luitpoldstraße sind außerdem am Samstag ab 17 Uhr die Sambatrommelgruppe Batukeros sowie am Sonntag das Stylissimo Dance Studio (13.30 bis 14.30 Uhr) und die Sportakrobaten des UFC Ellingen (15 bis 16 Uhr) zu sehen.

Mit von der Partie ist wieder die evangelische Kirchengemeinde. Am Samstag gibt es von 13.30 bis 18.30 Uhr die Altstadtfestwette der Evangelischen Jugend, für die OB Schröppel 500 Euro Preisgeld spendiert hat. Diesmal soll es unter dem Motto ,FettWegFürDenGutenZweck" den Kalorien an den Kragen gehen. Die Jugend wird dazu Laufbänder, Springseile und mehr bereithalten, kündigte Diakonin Ramona Leibinger an.

Darüber hinaus gibt es am Sonntag ab 11 Uhr einen ökumenischen Gottesdienst im Klostergarten (bei schlechtem Wetter in der Karmeliterkirche). Er steht unter dem Motto "Unterwegs im Auftrag des Herrn".

Ferner werden viele weitere Angebote gemacht: die Ausstellung "erlebte Form" von Martin Mayer in der Kunst-Schranne, zahlreiche Imbiss- und Vergnügungsangebote in der Luitpoldstraße, ein Bücherbasar in der Stadtbücherei am Sonntag von 9 bis 15 Uhr und die Blaulichtbar der Freiwilligen Feuerwehr am Gotischen Rathaus. Diese wird um einen kleinen Biergarten vor dem derzeit geschlossenen Hotel Rose erweitert. "Wir schenken aber nur Getränke aus. Bei uns gibt es keine Speisen", macht Tobias Kamm, Vorsitzender des Feuerwehrvereins, deutlich.

Nicht zu vergessen ist der Trödelmarkt am Sonntag von 10.30 bis 17 Uhr, der sich von der Schranne über die Judengasse bis in die Spitalanlage erstrecken wird.

ROBERT RENNER