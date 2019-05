Publikumsmagneten: Viva Voce sorgten für eine ausverkaufte und vollbesetzte St. Andreaskirche in Weißenburg. „Ein Stück des Weges“ lautete das Konzertprogramm mit geistlichen Gesängen, bekannten Pop- und Rocksongs bis hin zu Eigenkompositionen. Die fünf Sänger Heiko Benjes, Matthias Hofmann, Bastian Hupfer, David Lugert und Jörg Schwartzmanns begeisterten sowohl als herausragende Sänger, als auch als glänzende Entertainment. Am Ende gab es Standing Ovations.

Pünktlich um 9.30 Uhr ging es am vergangenen Samstag los: Der 35. Landkreislauf führte in zwölf Etappen und über 45 Kilometer rund um Gräfensteinberg und lockte 95 Staffeln mit ca. 1100 Teilnehmern jeden Alters an. Bestes Wetter und eine tolle Stimmung prägten das Breitensportereignis, das einmal mehr zu einem großen Läuferfest wurde. Gesamtsieger wurden am Ende die Herren von Arriba Göppersdorf. Ebenso durften der Geh-Punkt Weißenburg bei den gemischten Mannschaften sowie die Eintracht Kattenhochstatt bei den Frauen jubeln.