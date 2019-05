Weißenburg lädt am 26. Mai zum Altstadtlauf

Zwei Tage zuvor setzt das Breitensportereignis mit einer Autorenlesung von Ronald Reng einen besonderen Akzent - vor 31 Minuten

WEISSENBURG - Die bereits 29. Auflage des Weißenburgers Altstadtlaufes wird am Sonntag, 26. Mai, unter der Regie des Fördervereins proLeichtathletik und des TSV 1860 sowie mit Unterstützung der Stadt ausgetragen.

Wehe, wenn sie losgelassen: Bei den Nachwuchsrennen im Rahmen des Weißenburger Altstadtlaufs herrscht stets besonders große Begeisterung. So wird es sicherlich auch bei der diesjährigen Auflage am Sonntag, 26. Mai, sein. © Lukas Sörgel



Einige Neuerungen wird es dieses Jahr geben. Allen voran eine Lesung im Vorfeld und zwar am Freitag, 24. Mai, um 19.30 Uhr in der Buchhandlung Meyer mit dem bekannten Sportjournalisten und Schriftsteller Ronald Reng. Er wird sein neues Buch "Warum wir laufen" vorstellen. Für alle Teilnehmer des Altstadtlaufs beträgt der Unkostenbeitrag für die Lesung nur fünf Euro. Autor Reng wird dann beim Altstadtlauf selbst an den Start gehen.

Des Weiteren wird dieses Jahr im Hauptlauf eine Walking-Strecke über vier Kilometer angeboten, allerdings ohne Zeitmessung, denn der Spaß an der Bewegung soll hier an erster Stelle stehen. Ebenso neu im Programm ist im Staffelwettbewerb der Fußballcup. Die beiden Fußballvereine mit den meisten gemeldeten Staffeln erhalten jeweils einen Wertgutschein zur freien Verfügung. Dieser kann dann für diverse Anschaffungen verwendet werden.

Ansonsten ist alles beim Alten, und der Start ist wie gewohnt in der Luitpoldstraße. Teilnehmen können Kinder, Jugendliche sowie Frauen und Männer aller Altersklassen. Für die Teilnahme ist keine Vereinszugehörigkeit notwendig. Der erste Startschuss fällt für den Haupt- (10 km) und Hobbylauf (4 km) um 10.00 Uhr. Der Hauptlauf zählt wieder zum Läufer-Cup im südlichen Mittelfranken. Der zeitschnellste Weißenburger/in (Verein oder Wohnort) über zehn Kilometer wird als Stadtmeister/in mit einem Wanderpokal und einer Medaille geehrt.

Weiter geht es dann mit den Schülerläufen. Hier ist ein 2-km-Rundkurs zu absolvieren. Um 12.00 Uhr starten die Jahrgänge 2004 bis 2009 und um 12.30 Uhr die Jahrgänge 2010 und 2011. Um 13.30 Uhr dürfen dann die Bambini (ca. 0,5 km, bis Jahrgang 2012) ran. Alle teilnehmenden Schüler und Bambini erhalten jeweils ein Altstadtlauf-T-Shirt und eine Medaille. Des Weiteren gibt es wieder den Kindergarten/Schülercup. Hierbei bekommen die teilnehmerstärksten Kindergärten/Schulen jeweils einen Gutschein zur Anschaffung von Sportmaterial.

Um 14.30 Uhr beginnen die Staffelläufe. Die Schüler (Jahrgänge 2004 bis 2011) müssen drei Etappen à 2,0 km absolvieren. Zeitgleich gehen die Staffeln in den Kategorien Männer, Frauen, Gemischt, Familien und Jugend (Jahrgänge 2000 bis 2003) ins Rennen. Diese müssen drei Etappen à 4,0 Kilometer bewältigen, und es wird erneut der Wanderpokal des Oberbürgermeisters der Stadt Weißenburg an die schnellste Staffel verliehen.

Anmeldungen sind online unter www.altstadtlauf.com möglich. Dort finden sich auch sonst alle Informationen rund um den Lauf und später auch die Urkunden, Bilder und Ergebnislisten. Die Voranmeldung ist bis Mittwoch, 22. Mai, um 24.00 Uhr geöffnet. Nachmeldungen sind bis 60 Minuten vor dem jeweiligen Start gegen Aufpreis möglich. Verantwortlich ist Stefan Wechsler (Berliner Str.11, 91781 Weißenburg, Telefon 09141/97 66 26, E-Mail Stefan-Wechsler@freenet.de).

wt