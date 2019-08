Weißenburger Autohäuser gegen die Flaute

WEISSENBURG/DETTENHEIM - Trotz der Probleme der Autobranche investieren die Unternehmen Hilpert und Bierschneider in ihre Standorte in Weißenburg und Dettenheim.

Das Gerüst ist schon einmal weg: In den vergangenen Monaten hat das Autohaus Bierschneider den Standort in der Nürnberger Straße in Weißenburg umgebaut und saniert. Geplant ist eine Eröffnung in der zweiten Septemberhälfte. © Foto: Robert Maurer



Zwei Autohäuser, zwei laufende Bauprojekte, eine Frage: Wie sinnvoll sind teure Vergrößerungen im Zuge der nicht allzu rosigen Situation der traditionellen Automobilbranche?

Wer regelmäßig auf der neuen Umgehungsstraße der Bundesstraße 2 unterwegs ist, kann am Dettenheimer Ortsrand hautnah den Wandel einer Baustelle beobachten. Über ein Jahr ist es her, dass die Firma Hilpert Pläne für ein neues Autohaus geschmiedet hat. Mittlerweile befindet sich das Ganze in der Rohbauphase, konkret steht momentan Dachdecken auf der Agenda. Dennoch gilt die alte Baustellenregel: Alles dauert länger als gedacht.

Grund dafür ist ein noch laufendes Genehmigungsverfahren: Die exakte Grenzziehung zur neuen Bundesstraße ist noch unklar. Stefan Hilpert, einer der drei Geschäftsführer der GmbH, freut sich daher doppelt über die Großzügigkeit der Stadt Weißenburg, mit einer Teilbaugenehmigung dafür zu sorgen, dass zumindest der Rohbau in die Gänge geleitet werden kann. Außenflächen und Installationen sollen anschließend folgen, sobald die rechtlichen Voraussetzungen in trockenen Tüchern sind.

Kein Raum mehr für die Räder

Ursprünglich resultierte das Vorhaben aus reinem Platzmangel: Die Stellplätze reichten am alten Standort nicht mehr aus. Nach wie vor muss die Nissan-Niederlassung daher derzeit auf die Rezatstraße ausweichen. Zugute kommen dem Autohaus laufende Glasfaser- und Wasserleitungsarbeiten, die derzeit größere Teile des Ortes in eine Baustelle verwandeln – "da fallen wir gar nicht mehr auf", scherzt Hilpert.

An sich verspricht sich das Autohaus eine deutliche Absatzsteigerung vom Neubau: Immerhin war der Betrieb die letzten 40 Jahre im Ortskern versteckt – "da gibt‘s bestimmt so manch einen, der uns noch nicht gesehen hat". Für gute Sichtbarkeit wird beim geplanten Gebäude schon allein die Bundesstraße sorgen, doch wird das allein reichen, um weitere Verbrennermotoren auf den Markt zu bringen?

Von verzögerten Zeitplänen kann auch die Bierschneider-Gruppe ein Lied singen: Seit März dieses Jahres befindet sich das ehemalige VW-Autohaus in der Nürnberger Straße 40 im Umbaumodus. Sobald die Modernisierung abgeschlossen ist, soll neben den Herstellern Seat, Cupra und Skoda auch ein "Volkswagen Economy Service" angeboten werden, explizit für VW-Modelle ab vier Jahren. Verantwortlich für die Verzögerung waren diverse Komplikationen wie das Alter des Gebäudes – immerhin stammt der Ursprungszustand noch aus den 1950er-Jahren. Dennoch beschränkt sich der Verzug auf wenige Wochen: Angesetzt ist das Bauende auf Mitte September, um am vorletzten Septemberwochenende die offizielle Eröffnung einzuläuten.

Das Autohaus Hilpert in Dettenheim errichtet derzeit einen neuen Standort, direkt an der Umgehungsstraße. Trotz der kriselnden Automobilbranche ist den hiesigen Händlern nicht bange vor der Zukunft. © Foto: Robert Maurer



Was die aktuelle Lage der klassischen Automobilbranche angeht, sieht Verkaufsleiter Tobias Reichenthaler zwar Warnsignale, aber noch keine Alarmstufe Rot. Die akut hitzige Diskussion beobachtet er mehr in der Presse als beim Verbraucher: "Wird vielleicht eine Spur heißer gekocht als gegessen – und im lokalen Bereich natürlich nicht ganz so brisant wie in Stuttgart", lautet Reichenthalers Urteil.

Ob sich die Zukunft auf vier Rädern nun in Richtung Elektromotor bewegt oder nicht – wie jeder Autohändler ist die Firma Bierschneider in erster Linie von den Herstellern abhängig. Erste Zeichen des Wandels zeichnen sich allerdings schon ab: Im Herbst erwartet die Weißenburger Niederlassung das erste Seat-Elektromodell, im Winter 2020 soll ein weiteres der Marke Cupra folgen. Reichenthaler findet den Umbau-Zeitpunkt optimal: ein gerade noch rechtzeitiger Absprung, "egal was die Auto-Zukunft bringen mag".

"Halbgrünes Gewissen"

Langfristig gesehen ist sich Stefan Hilpert dagegen sicher: Die Zukunft liegt im Elektrobereich. Mit der Gegenwart sieht es dagegen noch eine Spur problematischer aus: Der Dieselskandal hallt in allen deutschen Autohäusern nach und so auch in Dettenheim. Der Rückgang der Dieselmotoren sei keineswegs spurlos am Autohaus vorbeigegangen, auch wenn Nissan nun auf die neue Absatznorm umgestellt hat. Und die Nachfrage nach Elektromodellen ist momentan längst nicht so üppig wie Flugscham und Klimabesorgnis des deutschen Durchschnittsbürgers.

Erste nachhaltige Bemühungen zeichnen sich im Autohaus Hilpert dennoch ab, beispielsweise in Form einer Schnell-Ladetankstelle: Drei Ladesäulen stehen für die Nissan-Elektromodelle bereit, der Ökostrom kommt direkt aus Weißenburg. Einen guten Ansatz sieht Stefan Hilpert außerdem in einem neuen Angebot, welches sowohl den Kauf eines Verbrenners als auch eines Elektromotors gleichzeitig umfasst. Letzterer könne mit einer Reichweite von mittlerweile 250 Kilometern durchaus für Alltagsstrecken herhalten – "dann ist das Gewissen zumindest halbgrün", lacht Hilpert.

DEBORAH WEBER